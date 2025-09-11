Asuntos Internos de San Luis reveló que investigará al comisario cuya hija disparó un arma en la escuela

nena la paz atrincherada escuela marcelino blanco La niña fue trasladada al Hospital Notti. Foto: Nicolás Ríos / Diario UNO

Una alumna que estaba en la escuela y vio la situación relató que la estudiante salió del baño ya armada y que en un primer momento la vio el preceptor que estaba cerca.

El no docente le preguntó por qué tiró un chasqui boom, a lo que la chica le confesó que tenía un arma en su mano. "Ella apuntó a todos. Pero no quiso pegarle a nadie, bajaba el arma y se reía y ahí tiraba los tiros al aire o al piso", completó.

Qué dijeron en San Luis por el caso

Desde Seguridad de San Luis informaron que tanto el policía -quien es comisario en actividad- como su familia tienen a disposición contención psicológica desde la Unidad de Bienestar Integral, la cual acompaña al personal policial y penitenciario ante situaciones como estas.

Con respecto a su situación dentro de la fuerza, expresaron que luego de que pase la situación deberá atravesar "cuestiones administrativas vinculadas a la tenencia y resguardo de su arma".

"En estos casos, la Policía promueve una investigación a través de la Dirección General de Asuntos Internos, que es la dirección que investiga, evalúa y define la situación", explicaron.

Sin embargo, aseguraron que "lo más importante en este momento es la contención al policía y su familia".

De dónde salió el arma

La gran pregunta durante la agitada mañana que se vivió en Mendoza era de dónde había sacado una pistola 9 milímetros una adolescente para llevarla a la escuela y disparar 3 veces. La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, explicó que la principal hipótesis es que se la quitó a su padre.

Lo hizo en una conferencia de prensa donde también confirmó que la adolescente se encuentra "bien" de salud, que será abordada por un equipo de salud mental y que el operativo policial fue un "éxito".

Mercedes Rus La ministra de Seguridad, Mercedes Rus.

"Los recursos estuvieron disponibles desde el primer momento y eso permitió que los grupos especiales estuvieran desde el principio, con la asistencia del equipo de salud, ambulancias, psiquiatras, psicólogos, equipos de educación, el ETI y demás, conformando este equipo de crisis", explicó.

La adolescente es inimputable pero recibirá tratamiento

La alumna de 14 años de la escuela Marcelino Blanco no puede ser detenida ni acusada por la ley por lo que la causa de investigación del caso que empezó esta mañana en la Fiscalía de Menores se archivará.

La Fiscalía a cargo del caso se ocupa de ahora en más de confeccionar el expediente que, durante el proceso investigativo, recogerá los testimonios y detalles relativos al atrincheramiento de la menor de edad en las instalaciones del colegio.

Serán llamados a declarar, entre otros testigos, docentes, preceptores, celadores y otros alumnos, que deberán hacerlo en Cámara Gesell porque son menores de edad.

Al final de la pesquisa, la Justicia podrá disponer medidas tutelares y de tratamiento y seguimiento respecto de la menor de edad.

La DGE explicó que no tenían registros de situaciones complicadas con la adolescente

A pesar de que en Radio Nihuil una compañera de la alumna que se atrincheró aseguró que la adolescente sufría bullying en la escuela, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, confirmó que no tenían registros de "situaciones complicadas" en el legajo de la chica.

En paralelo, aclaró que luego de conocerse el caso de la alumna de La Paz, desde el gobierno escolar dispusieron un grupo de profesionales para hacer el abordaje psicopedagógico de los compañeros que se sintieron amenazados por la adolescente armada que comenzó a disparar dentro del colegio.