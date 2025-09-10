"Tiraba los tiros al aire o al piso": el escalofriante relato de una compañera de la alumna atrincherada

En respuesta al incidente, el Ministerio de Seguridad y Justicia emitió un comunicado urgente en colaboración con los ministerios de Salud, Educación, Cultura, e Infancias y DGE, solicitando a los medios de comunicación y al público que se mantuvieran alejados del área para no interferir con las operaciones de seguridad.

Los relatos de su compañera

En la radio Nihuil compartieron el relato de una compañera que se encontraban en la escuela mientras sucedía el hecho. En este relata que luego del recreo, la alumna sale del baño ya armada. Su compañera se encontraba junto al preceptor cuando escucharon un tiro.

El preceptor pregunta por qué tirá un chasqui boom. En ese momento la alumna confiesa que tenía un arma en sus manos.

La compañera relata que fue amenazada con el arma cuando la alumna ingresó al aula. En ese momento los policías les indican a los jóvenes que se retiren a la finca junto a sus otros compañeros. Además, agregó que la alumna atrincherada se encontraba gritando y pidiendo por la profesora Raquel de matemática. Caso contrario, se autolesionaría.

Agregó: "Ella apuntó todo. La verdad que apuntó todo. Pero ella no quiso pegarle a nadie, pero si bajó el arma se reía y ahí tiraba los tiros al aire o al piso".

Alumnas escuela violencia.jpg Se logró sacar a los alumnos y personal.

En la entrevista de Radio Nihuil, la compañera confesó que sufría de bullying por su aspecto físico.

Luego los alumnos fueron retirados al hospital: "La verdad que nos atendieron bien. Entraron todos en desesperación, obviamente. Y nos acostaron en una camilla porque estábamos todos con esa crisis".