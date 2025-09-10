Inicio Policiales escuela
"Tiraba los tiros al aire o al piso": el escalofriante relato de una compañera de la alumna atrincherada

Una compañera de la alumna atrincherada en la escuela Marcelino Blanco en Mendoza, La Paz, relató todos los detalles sobre el acontecimiento

Luciana Biondo Torres
Luciana Biondo Torres
La adolescente es hija de un policía que se desempeña en San Luis

Una situación desastrosa sucedió en la escuela Marcelino Blanco de la Paz en Mendoza. Una joven de 14 años entro al establecimiento con un arma de 9 milimetros que pertencía a su padre, quien es un comisario retirado de San Luis. En la radio Nihuil una compañera de la joven relató cómo sucedió este hecho en la escuela.

La alumna atrincherada en la escuela

La hecho ocurrió alrededor de las 9:30. Una alumna de 14 años, de segundo año, ingresó con un arma de fuego a la escuela. Sin embargo, no solo eso, sino que realizó disparos en al menos dos oportunidades, según informó la autoridad educativa.

Alumna atrincherada La Paz
Efectuó disparos en al menos dos ocasiones, según relató la autoridad escolar.

La menor se desplaza empuñada por el interior del establecimiento, mientras el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) y el Grupo Especial de Seguridad (GES) de la Policía se encuentran trabajando para controlar la situación.

En respuesta al incidente, el Ministerio de Seguridad y Justicia emitió un comunicado urgente en colaboración con los ministerios de Salud, Educación, Cultura, e Infancias y DGE, solicitando a los medios de comunicación y al público que se mantuvieran alejados del área para no interferir con las operaciones de seguridad.

Los relatos de su compañera

En la radio Nihuil compartieron el relato de una compañera que se encontraban en la escuela mientras sucedía el hecho. En este relata que luego del recreo, la alumna sale del baño ya armada. Su compañera se encontraba junto al preceptor cuando escucharon un tiro.

El preceptor pregunta por qué tirá un chasqui boom. En ese momento la alumna confiesa que tenía un arma en sus manos.

La compañera relata que fue amenazada con el arma cuando la alumna ingresó al aula. En ese momento los policías les indican a los jóvenes que se retiren a la finca junto a sus otros compañeros. Además, agregó que la alumna atrincherada se encontraba gritando y pidiendo por la profesora Raquel de matemática. Caso contrario, se autolesionaría.

Agregó: "Ella apuntó todo. La verdad que apuntó todo. Pero ella no quiso pegarle a nadie, pero si bajó el arma se reía y ahí tiraba los tiros al aire o al piso".

Alumnas escuela violencia.jpg
Se logró sacar a los alumnos y personal.

En la entrevista de Radio Nihuil, la compañera confesó que sufría de bullying por su aspecto físico.

Luego los alumnos fueron retirados al hospital: "La verdad que nos atendieron bien. Entraron todos en desesperación, obviamente. Y nos acostaron en una camilla porque estábamos todos con esa crisis".

