Momento de tensión

Videos: así disparó y caminó con un arma de fuego la alumna de la escuela en Mendoza

La adolescente de 14 años ingresó con un arma de fuego de su padre policía a una escuela, disparó al menos dos veces y se atrincheró en el lugar

Otros alumnos de la escuela de La Paz registraron el momento en que la adolescente caminaba con el amra de fuego por el patio.

Momentos de tensión y de terror se vivieron en la mañana de este miércoles en una escuela ubicada en La Paz. Una alumna de 14 años ingresó con un arma de fuego, disparó dos veces y se atrincheró en el lugar.

En el siguiente video se ve a la adolescente de 14 años mientras camina con el arma de fuego en sus manos en el patio, camina y mira hacia el interior del edificio:

Embed - Una alumna fue con un arma de fuego y disparó en el colegio Marcelino Blanco

El episodio tuvo lugar en la escuela Marcelino Blanco, uno de los establecimiento secundarios de ese departamento del este de Mendoza.

A media mañana, la adolescente desenfundó un arma reglamentaria 9 milímetros -que le habría sacado a su padre que es policía en San Luis- y efectuó al menos dos disparos hacia el aire en el sector del patio.

Así se escucharon los disparos dentro del colegio, cuyos alumnos, docentes y preceptores vivieron momentos de terror:

Embed - Una alumna fue armada y disparó en la escuela Marcelino Blanco

El resto de los alumnos se resguardaron en el interior de sus aulas y algunos de ellos filmaron los momentos de tensión que se vivieron. Luego, fueron evacuados por las autoridades de la escuela a través de una finca colindante al establecimiento.

Embed - Los disparos de una alumna del colegio Marcelino Blanco, de La Paz

La adolescente se encuentra en sola con el arma de fuego en sus manos dentro de la escuela, mientras los negociadores de la Policía trabajan para que se entregue.

