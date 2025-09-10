Videos: así disparó y caminó con un arma de fuego la alumna de la escuela en Mendoza

A media mañana, la adolescente desenfundó un arma reglamentaria 9 milímetros -que le habría sacado a su padre que es policía en San Luis- y efectuó al menos dos disparos hacia el aire en el sector del patio.

Así se escucharon los disparos dentro del colegio, cuyos alumnos, docentes y preceptores vivieron momentos de terror:

Embed - Una alumna fue armada y disparó en la escuela Marcelino Blanco

El resto de los alumnos se resguardaron en el interior de sus aulas y algunos de ellos filmaron los momentos de tensión que se vivieron. Luego, fueron evacuados por las autoridades de la escuela a través de una finca colindante al establecimiento.

Embed - Los disparos de una alumna del colegio Marcelino Blanco, de La Paz

La adolescente se encuentra en sola con el arma de fuego en sus manos dentro de la escuela, mientras los negociadores de la Policía trabajan para que se entregue.