"¿Ahora tenés miedo?": la frase de la alumna atrincherada contra una de sus profesoras

La adolescente atrincherada amenazó a una docente: “¿Ahora tenés miedo?”

De acuerdo a una fuente del medio esteño Radio Regional, que se encuentra en el lugar, la menor le dijo a la maestra de matemáticas, mientras le apuntaba: “¿Ahora tenés miedo?”. Además de haber disparado en al menos tres oportunidades, la adolescente de 14 años tenía intenciones de subir al techo de la escuela.

Embed - La adolescente se atrincheró luego de disparar dos veces en la escuela Marcelino Blanco, de La Paz

Efectivos del GRIS, entrenados para este tipo de conflictos, llegaron al establecimiento para resguardar la seguridad de la adolescente y de todas las personas involucradas.

En respuesta al incidente, el Ministerio de Seguridad y Justicia emitió un comunicado urgente en colaboración con los ministerios de Salud, Educación, Cultura, e Infancias y DGE, solicitando a los medios de comunicación y al público que se mantuvieran alejados del área para no interferir con las operaciones de seguridad.

¿Qué se sabe de la adolescente atrincherada?

La menor de 14 años asiste a segundo año del colegio secundario Marcelino Blanco de La Paz. Según las primeras informaciones, la estudiante le habría quitado el arma calibre 9 mm al padre, quien es comisario retirado de San Luis.

Compañeros de la estudiante aseguran que su actitud siempre ha sido solitaria, y que estaba preocupada por sus notas de Historia. Además, otras alumnas aseguran que la joven era víctima de bullying “por su forma de vestir”.