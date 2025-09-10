adolescente armada colegio escuela Marcelino Blanco La Paz Imágenes de video de la alumna atrincherada con un arma de fuego en la escuela de La Paz.

La testigo descartó que la alumna armada con una pistola de uso policial haya tenido la intención de atacar a alguien.

Dijo que los disparos que la chica efectuó fueron al aire y al piso.

Alguien le reprochó que "hubiera tirado un petardo adentro de la escuela pero ella dijo que no, que era un arma, que después mostró".

Buscaba a una profesora, confirmó la testigo en declaraciones a la radio.

Pasadas las 12.30 circuló otro video que mostraba a policías tratando de contener a la alumna atrincherada, que seguía disparando.

Embed - Video La Paz

"Dejá el arma en el piso así podemos hablar", le gritó un uniformado.

"Guarda que sigue disparando", advirtió otro policía.