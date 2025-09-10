Inicio Policiales escuela
Video: la reacción de los alumnos al momento de los disparos en la escuela de Mendoza

Se conocieron imágenes de cómo vivieron los alumnos los primeros minutos, ante este caso de tiroteo en la escuela de La Paz, que mantiene en vilo a todo Mendoza

Continúan apareciendo nuevas imágenes del terrible caso que mantiene atento a toda la provincia de Mendoza, y en esta ocasión se conocieron los primeros minutos del tiroteo, y la reacción de los alumnos de la escuela Marcelino Blanco, de La Paz. El video es muy claro, y es que se ve el teror entre ellos, al punto de que varios optaron por esconderse.

Una alumna de 14 años ingresó armada a la escuela Marcelino Blanco, y desde pasadas las 10 de la mañana, está en boca de todo el mundo luego de efectuar disparos al aire y atrincherarse en el establecimiento. Entre tantas imágenes que han ido conociendose con el paso de los minutos, la reacción de los alumnos al momento de las detonaciones, es una de las más crudas.

La escuela Marcelino Blanco es escenario de esta grave situación.

Así reaccionaron los alumnos a los disparos en la escuela Marcelino Blanco

Varios videos, tomados por distintos celulares, comenzaron a circular rápidamente mostrando diferentes momentos que se han ido viviendo a lo largo de esta tensa y escalofriante mañana en el departamento de La Paz, puntualmente en la escuela Marcelino Blanco.

Uno de los videos que más ha escandalizado y conmovido a todo Mendoza, tiene como protagonista a un grupo de estudiantes, que se encontraban en su aula, alejados de las ventanas pero con la atención puesta a pleno a los disparos que comenzaron a sonar desde el patio. No hay un audio claro sobre lo que dicen los chicos, pero si se puede ver con claridad el terror que envolvía a los menores de edad.

El video no es extenso ni de alta calidad, pero los movimientos del celular y la reacción de cada uno de los alumnos, reflejan el temor, incertidumbre y terror que sintieron al momento en el que comenzaban a escucharse tiros. Inclusive, algunos jovenes decidieron esconderse debajo de los bancos buscando protección.

En otras imágenes, se ve a la niña de 14 años caminando con el arma en la mano, a la policía ingresando en la escuela Marcelino Blanco, y hasta movimientos del grupo GRIS accionando ante esta grave situación en el colegio de La Paz.

¿Qué se sabe de la adolescente atrincherada?

La menor de 14 años asiste a segundo año de la escuela Marcelino Blanco de La Paz. Según las primeras informaciones, la estudiante le habría quitado el arma calibre 9 mm al padre, quien es comisario retirado de San Luis.

Compañeros de la estudiante aseguran que su actitud siempre ha sido solitaria, y que estaba preocupada por sus notas de Historia. Además, otras alumnas aseguran que la joven era víctima de bullying “por su forma de vestir”.

