Video: la reacción de los alumnos al momento de los disparos en la escuela de Mendoza

Uno de los videos que más ha escandalizado y conmovido a todo Mendoza, tiene como protagonista a un grupo de estudiantes, que se encontraban en su aula, alejados de las ventanas pero con la atención puesta a pleno a los disparos que comenzaron a sonar desde el patio. No hay un audio claro sobre lo que dicen los chicos, pero si se puede ver con claridad el terror que envolvía a los menores de edad.

El video no es extenso ni de alta calidad, pero los movimientos del celular y la reacción de cada uno de los alumnos, reflejan el temor, incertidumbre y terror que sintieron al momento en el que comenzaban a escucharse tiros. Inclusive, algunos jovenes decidieron esconderse debajo de los bancos buscando protección.

Embed - Una alumna fue armada y disparó en la escuela Marcelino Blanco

En otras imágenes, se ve a la niña de 14 años caminando con el arma en la mano, a la policía ingresando en la escuela Marcelino Blanco, y hasta movimientos del grupo GRIS accionando ante esta grave situación en el colegio de La Paz.

¿Qué se sabe de la adolescente atrincherada?

La menor de 14 años asiste a segundo año de la escuela Marcelino Blanco de La Paz. Según las primeras informaciones, la estudiante le habría quitado el arma calibre 9 mm al padre, quien es comisario retirado de San Luis.

Compañeros de la estudiante aseguran que su actitud siempre ha sido solitaria, y que estaba preocupada por sus notas de Historia. Además, otras alumnas aseguran que la joven era víctima de bullying “por su forma de vestir”.