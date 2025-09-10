Inicio Policiales escuela
Este provincial

Una alumna se atrincheró en una escuela de La Paz y disparó con un arma de fuego en dos ocasiones

Una caótica situación se vivió en la escuela Marcelino Blanco ubicada en La Paz cuando la menor ingresó armada pero afortunadamente no hubo heridos

Sebastián Salas
Por Sebastián Salas [email protected]
La escuela Marcelino Blanco donde ocurrió el episodio.

La escuela Marcelino Blanco donde ocurrió el episodio.

Una situación caótica y sin precedentes en la provincia se vive en la mañana de este miércoles. Una menor de edad ingresó con un arma de fuego a una escuela ubicada en el Este provincial, efectuó disparos y se atrincheró. Afortunadamente, no hubo heridos por el episodio.

El episodio ocurrió cerca de las 9.30 en la escuela Marcelino Blanco, uno de los dos establecimientos secundarios que se encuentran en La Paz. Una secretaria del colegio confirmó la información al programa Hola Mendoza.

Según detalló la secretaria, se trata de una alumna de 14 años, que asiste a segundo grado, ingresó con un arma de fuego a la escuela. Pero no sólo eso, sino que efectuó disparos en dos ocasiones, según relató la autoridad escolar.

Embed - Los disparos de una alumna del colegio Marcelino Blanco, de La Paz

La alumna se atrincheró en la escuela

Por otro lado, precisó que no se registraron heridos por el incidente y se dio intervención a las autoridades. Personal policial y de Bomberos llegó hasta la escuela para colaborar con la evacuación del resto de los alumnos.

En tanto que se utilizó el helicóptero policial para trasladar a un cuerpo de mediadores del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) ya que la adolescente se encuentra atrincherada en el establecimiento. Se logró sacar a los alumnos y personal, por lo que la alumna está deambulando sola en el lugar mientras las autoridades negocian para que se entregue.

Embed - Una alumna fue armada y disparó en la escuela Marcelino Blanco

La primera información policial indicó que la adolescente es hija de un policía que se desempeña en San Luis, a quien le habría quitado su arma reglamentaria para cometer el hecho.

La fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, se encuentra supervisando el procedimiento en la escuela.

Temas relacionados:

Te puede interesar