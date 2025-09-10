Una alumna se atrincheró en una escuela de La Paz y disparó con un arma de fuego en dos ocasiones

Embed - Los disparos de una alumna del colegio Marcelino Blanco, de La Paz

La alumna se atrincheró en la escuela

Por otro lado, precisó que no se registraron heridos por el incidente y se dio intervención a las autoridades. Personal policial y de Bomberos llegó hasta la escuela para colaborar con la evacuación del resto de los alumnos.

En tanto que se utilizó el helicóptero policial para trasladar a un cuerpo de mediadores del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) ya que la adolescente se encuentra atrincherada en el establecimiento. Se logró sacar a los alumnos y personal, por lo que la alumna está deambulando sola en el lugar mientras las autoridades negocian para que se entregue.

La primera información policial indicó que la adolescente es hija de un policía que se desempeña en San Luis, a quien le habría quitado su arma reglamentaria para cometer el hecho.

La fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, se encuentra supervisando el procedimiento en la escuela.