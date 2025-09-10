Conmoción nacional: así cubren los medios de Argentina el caso de la alumna atrincherada en La Paz

cronica cobertura Crónica cubre en portada la tensa situación en la escuela de La Paz.

La Nación publicó en su sitio web "Mendoza: una alumna de 14 años entró armada a su colegio y disparó al menos dos veces", destacando que el hecho ocurrió en el establecimiento educativo Marcelino Blanco de la ciudad de La Paz y que no se reportaron heridos.

la nacion cobertura

Clarín tituló "Una alumna llevó un arma de fuego a la escuela, disparó al menos dos veces y lleva tres horas atrincherada en el patio: pánico en Mendoza", informando que la adolescente es hija de un policía retirado a quien le quitó su arma. El medio destacó que el lugar fue evacuado por completo.

la paz clarin

Por su parte, Infobae reportó "Pánico en Mendoza por una joven que ingresó armada a un colegio, realizó disparos y está atrincherada", detallando que la alumna ingresó al establecimiento con un arma de fuego, disparó y luego se atrincheró en el patio del colegio.