Conmoción nacional: así cubren los medios de Argentina el caso de la alumna atrincherada en La Paz

El episodio en la Escuela Marcelino Blanco de La Paz, Mendoza, donde una alumna ingresó armada y disparó al menos tres veces, generó una cobertura nacional

Por UNO
Infobae le dedicó parte de su cobertura al tenso momento vivido en La Paz.

Una alumna de 14 años paralizó este miércoles a todo el país cuando ingresó con un arma de fuego a la Escuela Marcelino Blanco de La Paz. El hecho, que tuvo lugar cerca de las 9.30 de la mañana tras el primer recreo, puso en alerta a los medios nacionales que cubrieron cada momento de la situación. La menor efectuó al menos tres disparos al aire y luego se atrincheró en el patio del establecimiento educativo.

Los videos del momento se viralizaron inmediatamente en redes sociales, mostrando a la adolescente caminando por el patio con el arma en sus manos. El establecimiento fue evacuado de inmediato mientras la alumna permanecía en el lugar con la pistola calibre 9 milímetros que habría tomado de su padre, un comisario retirado de la Policía de San Luis. Los estudiantes fueron trasladados al Hospital de La Paz como medida preventiva, donde varios fueron atendidos por ataques de pánico.

Escuela sitiada: el operativo que mantiene en vilo al país

La cobertura mediática del hecho fue inmediata y masiva. Crónica TV transmitió en vivo con el título "Nena fue a la escuela con un revólver, disparó dos tiros y se atrincheró: hay conmoción en Mendoza".

Crónica cubre en portada la tensa situación en la escuela de La Paz.

La Nación publicó en su sitio web "Mendoza: una alumna de 14 años entró armada a su colegio y disparó al menos dos veces", destacando que el hecho ocurrió en el establecimiento educativo Marcelino Blanco de la ciudad de La Paz y que no se reportaron heridos.

Clarín tituló "Una alumna llevó un arma de fuego a la escuela, disparó al menos dos veces y lleva tres horas atrincherada en el patio: pánico en Mendoza", informando que la adolescente es hija de un policía retirado a quien le quitó su arma. El medio destacó que el lugar fue evacuado por completo.

Por su parte, Infobae reportó "Pánico en Mendoza por una joven que ingresó armada a un colegio, realizó disparos y está atrincherada", detallando que la alumna ingresó al establecimiento con un arma de fuego, disparó y luego se atrincheró en el patio del colegio.

