Aseguraron que el Tren de Cercanías podrá llevar a más de 500 pasajeros y creará 100 puestos de trabajo

El gobernador encabezó un acto en el Este con intendentes de la oposición. Proyectan que creará unas 100 fuentes de trabajo

El ministro Natalio Mema junto al gobernador Alfredo Cornejo y Marité Baduí.

Foto: Gobierno de Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro Natalio Mema dieron detalles este martes en la Zona Este, de cómo va a funcionar el Tren de Cercanías. Al dar a conocer que la publicación de los pliegos se realizará a fines de septiembre y la obra podría inaugurarse en 2027, Cornejo se reunió con los intendentes del PJ, Flor Destéfanis (Santa Rosa); Fernando Ubieta ( La Paz) y Matías Stevanato (Maipú). También participó Ricardo Mansur, de Rivadavia.

Mema confió que en los detalles del pliego de licitación se dejará constancia que las triplas deberán servir para ser un medio de transporte de más de 500 personas. La provincia apuesta a un inversor privado para hacer la puesta a punto de unos 32 kilómetros.

El funcionario graficó la capacidad del Tren de Cercanías; " Habrá 210 asientos disponibles y podrán viajar 296 parados". El medio de transporte viene a cumplir la alternativa para aquellos estudiantes y trabajadores que viajan a diario a las ciudades del este.

Así lucen por dentro las duplas del Tren de Cercanía.jpg
El Gobierno de Mendoza quiere ampliar la oferta del transporte público en el Este.

Con el Tren de Cercanías se empleará a más de 100 personas

Otro de los aspectos que se adelantaron en un acto en el este, fue que el proyecto del Tren de Cercanías empleará a más de 100 personas.

La obra de refuncionalización de las vías del tren, unirá al Este con el Gran Mendoza, beneficiando a una importante porción de la población que podrá trasladarse en 40 minutos.

