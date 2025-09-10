Aseguraron que el Tren de Cercanías podrá llevar a más de 500 pasajeros y creará 100 puestos de trabajo

Mema confió que en los detalles del pliego de licitación se dejará constancia que las triplas deberán servir para ser un medio de transporte de más de 500 personas. La provincia apuesta a un inversor privado para hacer la puesta a punto de unos 32 kilómetros.

El funcionario graficó la capacidad del Tren de Cercanías; " Habrá 210 asientos disponibles y podrán viajar 296 parados". El medio de transporte viene a cumplir la alternativa para aquellos estudiantes y trabajadores que viajan a diario a las ciudades del este.