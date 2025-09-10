El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro Natalio Mema dieron detalles este martes en la Zona Este, de cómo va a funcionar el Tren de Cercanías. Al dar a conocer que la publicación de los pliegos se realizará a fines de septiembre y la obra podría inaugurarse en 2027, Cornejo se reunió con los intendentes del PJ, Flor Destéfanis (Santa Rosa); Fernando Ubieta ( La Paz) y Matías Stevanato (Maipú). También participó Ricardo Mansur, de Rivadavia.
Aseguraron que el Tren de Cercanías podrá llevar a más de 500 pasajeros y creará 100 puestos de trabajo
El gobernador encabezó un acto en el Este con intendentes de la oposición. Proyectan que creará unas 100 fuentes de trabajo