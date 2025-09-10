Inicio Sociedad ANSES
Jubilados

ANSES adelantó una gran noticia para jubilados en octubre: llega un nuevo bono

Los jubilados y pensionados fueron sorprendidos por ANSES con la novedad de que en octubre, además de su mensualidad, cobrarán un interesante bono

Facundo Mezzabotta
Por Facundo Mezzabotta [email protected]
ANSES adelantó una gran noticia para jubilados en octubre: llega un nuevo bono

ANSES adelantó una gran noticia para jubilados en octubre: llega un nuevo bono

A pesar de que ANSES prácticamente acaba de comenzar a pagar lo que corresponde a septiembre, comenzaron a conocerse algunas cosas de lo que viene para el mes de octubre. Los protagonistas de la novedad más reciente, son los jubilados, y es que el ente nacional adelantó que durante el décimo mes del año, los haberes llegan con un interesante bono.

Mientras se espera que en las próximas horas se conozca el porcentaje oficial de aumento que ofrecerá ANSES a los beneficiarios en octubre, el ente nacional ha comenzado a revelar otros puntos importantes para el mes entrante. La primera gran noticia para los jubilados, surge de la confirmación del pago de un bono extra, que llega para reforzar a quienes menos cobran.

anses, jubilados (15)
A pesar de la novedad para el mes de octubre, ANSES recién comienza con el pago de septiembre.

A pesar de la novedad para el mes de octubre, ANSES recién comienza con el pago de septiembre.

ANSES: cuándo y cuánto cobra un jubilado en septiembre

ANSES sigue al pie de la letra las fechas definidas en el calendario de pago oficial, compartido a inicios de mes, que marca la estructura para cada una de las prestaciones sociales que rige.

El pasado lunes se inició con el pago, el resto de las fechas de ANSES para la acreditación de jubilados son las siguientes:

Jubilación mínima

  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Para las mensualidades de septiembre, ANSES anunció un aumento del 1,90%, sumado a una ayuda económica para los jubilados de la mínima. Los montos son los siguientes:

anses, auh, aue
El bono de ANSES para octubre, es exclusivo para jubilados y pensionados.

El bono de ANSES para octubre, es exclusivo para jubilados y pensionados.

  • Jubilación mínima: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18
  • Jubilación máxima: $2.155.162,17

ANSES y un gran anuncio para jubilados en octubre

Mientras todos los ojos están puestos en el anuncio de la nueva inflación, que impactará en el próximo aumento de ANSES, los jubilados recibieron la jornada con una importante e interesante noticia: en octubre cobrarán un nuevo bono extra.

Se trata del bono extra que el gobierno de Javier Milei paga desde inicios de su gestión, y que, desde marzo del 2024, se encuentra estancado en los 70 mil pesos. El objetivo de este refuerzo, es ayudar a los adultos mayores de ANSES que menos cobran, es por eso que está destinado a jubilados de la mínima, pensionados y PUAM.

Este bono se mantendrá durante lo que resta del año, pero ANSES no aumentará el monto. Además, el refuerzo no forma parte a la hora del cálculo del aguinaldo.

Temas relacionados:

Te puede interesar