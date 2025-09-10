ANSES adelantó una gran noticia para jubilados en octubre: llega un nuevo bono

El pasado lunes se inició con el pago, el resto de las fechas de ANSES para la acreditación de jubilados son las siguientes:

Jubilación mínima

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Para las mensualidades de septiembre, ANSES anunció un aumento del 1,90%, sumado a una ayuda económica para los jubilados de la mínima. Los montos son los siguientes:

anses, auh, aue El bono de ANSES para octubre, es exclusivo para jubilados y pensionados.

Jubilación mínima: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18

Jubilación máxima: $2.155.162,17

ANSES y un gran anuncio para jubilados en octubre

Mientras todos los ojos están puestos en el anuncio de la nueva inflación, que impactará en el próximo aumento de ANSES, los jubilados recibieron la jornada con una importante e interesante noticia: en octubre cobrarán un nuevo bono extra.

Se trata del bono extra que el gobierno de Javier Milei paga desde inicios de su gestión, y que, desde marzo del 2024, se encuentra estancado en los 70 mil pesos. El objetivo de este refuerzo, es ayudar a los adultos mayores de ANSES que menos cobran, es por eso que está destinado a jubilados de la mínima, pensionados y PUAM.

Este bono se mantendrá durante lo que resta del año, pero ANSES no aumentará el monto. Además, el refuerzo no forma parte a la hora del cálculo del aguinaldo.