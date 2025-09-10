ANSES comenzó a desembolsar el beneficio económico de $401.075 que se otorga por única vez

Para cobrar este beneficio económico de ANSES, que es un pago único por adopción, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
- Estas asignaciones llegaron al noveno mes del año con un aumento del 1,90%, el cual se da mediante la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) y toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás
- En el caso de adopción, el trámite debe realizarse dentro de los 2 meses y 2 años de dictada la sentencia
- Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes al momento del nacimiento o fecha de la sentencia de adopción: en septiembre los topes son $2.359.258 y $4.718.516, respectivamente
- La documentación solicitada es DNI de las madres y/o padres, DNI de la persona adoptada y la sentencia de adopción
ANSES Asignaciones de Pago Único
Las asignaciones de pago único se solicita a través de mi ANSES o en oficinas con turno, y el monto se actualiza periódicamente y se paga una sola vez tras la legalización de la adopción.
ANSES: fechas de pago de Septiembre 2025 para las Asignaciones de Pago Único
Como detalla ANSES en su página web respecto al calendario de pagos, las Asignaciones de pago único (matrimonio, adopción y nacimiento) cobran de la siguiente manera:
- Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 9 de septiembre al 10 de octubre de 2025
- Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 19 de septiembre al 10 de octubre de 2025
Asignación Familiar por Adopción: a quiénes les corresponde y qué requisitos se necesitan
A quiénes les corresponde:
- Trabajadores en relación de dependencia
- Personas que se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)
- Trabajadores por temporada
- Trabajadores rurales
- Personas que cobren la Prestación por Desempleo
- Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra
- Personas que cobren o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo, Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo
Requisitos:
- En el caso de adopción, el trámite debe realizarse dentro de los 2 meses y 2 años de dictada la sentencia
- En el caso de Asignación Universal por Hijo, por Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo, haber tenido derecho al cobro a alguna de esas asignaciones durante el mes del nacimiento o adopción
- Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes al momento del nacimiento o fecha de la sentencia de adopción