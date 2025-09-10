ANSES comenzó a desembolsar el beneficio económico de $401.075 que se otorga por única vez

Este beneficio económico es uno de los bonos de las Asignaciones de Pago Único (APU). El Estado se los otorga a aquellas personas que registran un matrimonio, un nacimiento o una adopción y ANSES los realiza en un solo pago y por única vez.

ANSES-beneficios-economicos-1 La asignación por adopción es un beneficio económico de pago único otorgado por ANSES a trabajadores registrados en Argentina para ayudar con los gastos iniciales de una adopción.

El beneficio económico de ANSES que se paga por única vez

ANSES comenzó a pagar el martes 9 de septiembre los correspondientes montos de las asignaciones de pago único y, según el calendario de pagos, se extiende hasta el 10 de octubre.