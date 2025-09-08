Inicio Sociedad ANSES
ANSES oficializó el monto de los tres bonos extraordinarios: quiénes cobran a partir del martes 9

ANSES dio a conocer los valores finales de los tres bonos extraordinarios para septiembre del 2025 luego del correspondiente aumento

Marcos Barrera
ANSES oficializó los montos de las Asignaciones de Pago Único (APU) para septiembre luego del nuevo aumento.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer de manera oficial los valores que tienen los tres bonos extraordinarios para septiembre del 2025 tras recibir un aumento del 1,9%. El calendario de pago comienza este martes 9 y se extiende hasta el 10 de octubre.

Los tres bonos extraordinarios que entrega la ANSES todos los meses a un grupo particular de beneficiarios tuvieron un nuevo aumento en su monto final en el noveno mes del 2025. Esto se debe a que desde junio 2024 los incrementos en las jubilaciones, asignaciones y algunos planes sociales son mensual y tienen como referencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

ANSES-bonos-extraordinarios-enero.jpg
Las Asignaciones de Pago Único (APU) son beneficios económicos otorgados por la ANSES en un pago único y no mensual, para acompañar a las familias en momentos de cambio familiar relevantes como el nacimiento, adopción o matrimonio

ANSES: esto se paga por cada uno de los bonos extraordinarios

ANSES oficializó los montos finales de las Asignaciones de Pago Único (APU) con un aumento del 1,90%. Estos bonos extraordinarios, que solamente cobran un grupo particular de beneficiarios se dividen en tres: matrimonio, nacimiento y adopción.

De esta manera, ANSES definió los montos de las Asignaciones de Pago Único para septiembre y los mismos quedaron de la siguiente manera:

  • Por Nacimiento: $67.079 (en agosto estaba en $65.828)
  • Por Matrimonio: $100.441 (en agosto estaba en $98.568)
  • Por Adopción: $401.075 (en agosto estaba en $393.596)
ANSES-bonos-extraordinarios-enero-1.jpg
Para acceder a una de las Asignaciones de Pago Único de ANSES, se deben cumplir ciertos requisitos, como no superar un límite de ingresos del grupo familiar y realizar la solicitud dentro de los dos años posteriores al evento.

El Estado paga un monto (por única vez) a las personas que registren un matrimonio, un nacimiento o la adopción de un niño que cumplan ciertos requisitos y dentro del límite de ingresos individuales y familiares.

ANSES: fechas de pago de Septiembre 2025 para las Asignaciones de Pago Único

Como detalla ANSES en su página web respecto al calendario de pagos, las Asignaciones de pago único (matrimonio, adopción y nacimiento) cobran de la siguiente manera:

Fechas de pago para Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 9 de septiembre al 10 de octubre de 2025
  • Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 19 de septiembre al 10 de octubre de 2025

ANSES: quiénes pueden cobrar las Asignaciones de Pago Único

ANSES explica que para cobrar este bono único, el ingreso familiar al momento de solicitarlo no pueden superar los $4.718.416 en conjunto y, en forma individual, los ingresos de los miembros de la pareja no puede superar los $2.359.258.

Las personas interesadas en recibir este bono único de ANSES, deben pertenecer a alguno de los siguientes grupos:

  • Personas que trabajen en relación de dependencia
  • Personas que se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo
  • Personas trabajadoras por temporada
  • Personas trabajadoras rurales
  • Personas que cobren la Prestación por Desempleo
  • Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

