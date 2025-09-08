ANSES oficializó el monto de los tres bonos extraordinarios: quiénes cobran a partir del martes 9

De esta manera, ANSES definió los montos de las Asignaciones de Pago Único para septiembre y los mismos quedaron de la siguiente manera:

Por Nacimiento: $67.079 (en agosto estaba en $65.828)

(en agosto estaba en $65.828) Por Matrimonio: $100.441 (en agosto estaba en $98.568)

(en agosto estaba en $98.568) Por Adopción: $401.075 (en agosto estaba en $393.596)

Para acceder a una de las Asignaciones de Pago Único de ANSES, se deben cumplir ciertos requisitos, como no superar un límite de ingresos del grupo familiar y realizar la solicitud dentro de los dos años posteriores al evento.

El Estado paga un monto (por única vez) a las personas que registren un matrimonio, un nacimiento o la adopción de un niño que cumplan ciertos requisitos y dentro del límite de ingresos individuales y familiares.

ANSES: fechas de pago de Septiembre 2025 para las Asignaciones de Pago Único

Como detalla ANSES en su página web respecto al calendario de pagos, las Asignaciones de pago único (matrimonio, adopción y nacimiento) cobran de la siguiente manera:

Fechas de pago para Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 9 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 19 de septiembre al 10 de octubre de 2025

ANSES: quiénes pueden cobrar las Asignaciones de Pago Único

ANSES explica que para cobrar este bono único, el ingreso familiar al momento de solicitarlo no pueden superar los $4.718.416 en conjunto y, en forma individual, los ingresos de los miembros de la pareja no puede superar los $2.359.258.

Las personas interesadas en recibir este bono único de ANSES, deben pertenecer a alguno de los siguientes grupos: