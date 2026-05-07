Tras confirmarse que el brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius se originó en una pareja de turistas neerlandeses, las autoridades sanitarias argentinas iniciaron una carrera contra el tiempo. Se confirmó que los fallecidos realizaron un extenso recorrido que incluyó a la Argentina por donde ingresaron desde Chile a través del Paso Cristo Redentor, en Mendoza.
Hantavirus: las víctimas que murieron en el crucero habían pasado por Mendoza
Tras confirmarse la variante andina del brote de hantavirus en un crucero, se conoció que los turistas que murieron estuvieron en Mendoza
La pareja recorrió el país en auto durante 40 días antes de cruzar a Chile por primera vez en enero. Tras varios movimientos fronterizos, en febrero volvieron a ingresar por vía terrestre a Mendoza, recorriendo luego otras provincias argentinas durante 20 días adicionales antes de embarcar en Ushuaia. Los especialistas buscan precisar el lugar exacto del contagio, dado que el periodo de incubación del virus puede llegar a los 45 días.
La hoja de ruta de los turistas fallecidos
La investigación epidemiológica permitió reconstruir un trayecto que atraviesa diversos ecosistemas en tres países, donde el virus es endémico:
-
Misiones, Argentina: iniciaron su viaje en el noreste, zona con presencia histórica del virus.
Chile: recorrieron zonas boscosas y rurales durante 12 días antes de regresar a la Argentina.
Uruguay: también registraron su paso por territorio uruguayo previo a la expedición antártica.
Ushuaia: el destino final donde abordaron el MV Hondius antes de morir en alta mar.
Hasta el momento, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó que no se identificaron casos asociados en Argentina vinculados al recorrido de la pareja. El desafío actual de los expertos es determinar si hubo contactos de riesgo en buses o hoteles durante su estadía.
Transmisión y riesgos de la cepa
El hantavirus se contrae principalmente por la inhalación de aerosoles de orina, saliva o heces de roedores infectados, específicamente el ratón colilargo.
Si bien no todas las variantes se contagian entre humanos, las autoridades mantienen la vigilancia sobre la cepa Andes (común en el sur de Argentina y Chile), ya que es la única que ha demostrado potencial de transmisión interhumana.
Datos clave:
-
Origen: turistas neerlandeses fallecidos en el crucero MV Hondius.
Punto de alerta en Mendoza: ingreso por el Paso Cristo Redentor en febrero.
Periodo de incubación: hasta 45 días, lo que dificulta ubicar el sitio del contagio.
Transmisión: contacto con secreciones de roedores o aerosoles.
Estado actual: no hay brotes locales detectados en la ruta terrestre.