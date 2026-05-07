Hantavirus: las víctimas que murieron en el crucero habían pasado por Mendoza

Misiones, Argentina: iniciaron su viaje en el noreste, zona con presencia histórica del virus.

Chile: recorrieron zonas boscosas y rurales durante 12 días antes de regresar a la Argentina.

Uruguay: también registraron su paso por territorio uruguayo previo a la expedición antártica.

Ushuaia: el destino final donde abordaron el MV Hondius antes de morir en alta mar.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó que no se identificaron casos asociados en Argentina vinculados al recorrido de la pareja. El desafío actual de los expertos es determinar si hubo contactos de riesgo en buses o hoteles durante su estadía.

Transmisión y riesgos de la cepa

El hantavirus se contrae principalmente por la inhalación de aerosoles de orina, saliva o heces de roedores infectados, específicamente el ratón colilargo.

Si bien no todas las variantes se contagian entre humanos, las autoridades mantienen la vigilancia sobre la cepa Andes (común en el sur de Argentina y Chile), ya que es la única que ha demostrado potencial de transmisión interhumana.

Hantavirus Se recomendó extremar las medidas de prevención en viviendas y ambientes rurales, como sellar rendijas, desmalezar y manipular roedores muertos con guantes y lavandina al 10% /SAREM

Datos clave:

Origen: turistas neerlandeses fallecidos en el crucero MV Hondius.

Punto de alerta en Mendoza: ingreso por el Paso Cristo Redentor en febrero.

Periodo de incubación: hasta 45 días, lo que dificulta ubicar el sitio del contagio.

Transmisión: contacto con secreciones de roedores o aerosoles.

Estado actual: no hay brotes locales detectados en la ruta terrestre.