Crucero del hanta: imágenes enseñan como es el navío por dentro

Imágenes del crucero del anta

Un video obtenido por la agencia de noticias AP muestra los pisos del barco casi vacíos, con solo unas pocas personas con barbijo caminando por ahí. La empresa dueña del barco activó su plan de emergencia más alto, que incluye separar a los enfermos, limpiar todo y hacer controles médicos.

crucero pasillo hanta Los pasajeros del lujoso barco están encerrados, con pánico de contraer la peligrosa enfermedad. Imagen: captura de pantalla

Hay mucho miedo de que los pasajeros que viajaron en avión con una mujer infectada puedan propagar el hantavirus. Los médicos están tratando de encontrar a todos los que estuvieron cerca de ella después de que bajara en Santa Elena. Normalmente, este virus no se pasa de persona a persona, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) avisó que la enfermedad pudo haberse contagiado entre los pasajeros dentro del crucero.

El barco llegará a Tenerife en un par de días. El gobierno español aseguró que las islas son el lugar más cercano que tiene hospitales preparados para atenderlos, y que tienen el deber de ayudar, sobre todo porque hay varios ciudadanos españoles a bordo.

hanta crucero Así son los camarotes en los que los pasajeros pasan sus días. Imagen: captura de pantalla

Un hombre británico está muy grave en terapia intensiva en Sudáfrica. También un trabajador del barco y un paciente holandés siguen con problemas para respirar y necesitan atención urgente.

¿Qué es el hantavirus?

El virus mortal que atacó al barco se contagia normalmente por tocar o respirar restos de caca u orina de ratas. Pero este tipo de virus, llamado "virus de los Andes", es una excepción que asusta: se encuentra solo en las montañas de Argentina y Chile, y es el único hantavirus que se puede contagiar entre personas. La OMS cree que es tan peligroso que puede matar a 4 de cada 10 personas que se enferman.

crucero hantavirus El crucero se dirige actualmente a España. Imagen: captura de pantalla

Los pasajeros podrían tener que quedarse encerrados por semanas mientras el gobierno intenta frenar el brote. Hasta ahora, hubo un caso fuera del barco: un francés que se contagió tras viajar en un avión donde iba un pasajero infectado.

Otro pasajero está internado en Suiza. Los expertos dicen que la espera podría durar hasta dos meses, porque el virus puede tardar todo ese tiempo en aparecer en el cuerpo.