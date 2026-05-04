Un brote de hantavirus provocó tres muertos en un crucero entre Argentina y Cabo Verde

La embarcación, que había zarpado desde el puerto de Ushuaia con destino a Cabo Verde, se encuentra en el centro de una investigación epidemiológica internacional luego de que las autoridades sanitarias detectaran un posible brote de hantavirus entre sus ocupantes.

El crucero, diseñado para travesías polares, transportaba a cerca de 170 pasajeros y 70 tripulantes al momento de desatarse la emergencia.

Según informó la Organización Mundial de la Salud, al menos uno de los fallecimientos fue diagnosticado oficialmente como hantavirus, mientras que otros casos sospechosos permanecen bajo estrictos análisis de laboratorio para determinar el origen de la infección.

La preocupación escaló rápidamente cuando otros pasajeros comenzaron a manifestar síntomas compatibles con la enfermedad durante la navegación por el Océano Atlántico.

Ante este escenario, especialistas de diversos organismos internacionales monitorean la situación del navío, mientras se evalúa la aplicación de medidas de aislamiento preventivo para el resto de los viajeros y el personal de servicio a bordo.

El hantavirus es una enfermedad viral grave que se transmite fundamentalmente a través del contacto con orina, saliva o excrementos de roedores infectados.

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Si bien la transmisión de persona a persona es un fenómeno poco frecuente y documentado solo en cepas específicas, la alta tasa de mortalidad y la agresividad con la que afecta el sistema respiratorio mantienen en alerta a los infectólogos.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que se están reforzando los protocolos de desinfección y control dentro de la embarcación para mitigar riesgos, mientras el MV Hondius continúa bajo seguimiento constante.

Por el momento, las autoridades argentinas y de Cabo Verde mantienen una comunicación fluida para coordinar el arribo y los pasos a seguir una vez que el barco toque puerto.