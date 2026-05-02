Estados Unidos capturó hace poco el buque M/V Touska en el Golfo de Omán. Esta acción trajo de vuelta un instrumento jurídico que permaneció ausente del debate público por décadas: el derecho de captura.
La antigua ley del mar que Estados Unidos trajo del pasado, y el problema que le puede generar con China
Estados Unidos capturó el M/V Touska en medio de su conflicto con Irán, pero las consecuencias podrían llegar hasta otra superpotencia: China
Ese mecanismo permite la interceptación y la aprehensión de embarcaciones civiles durante la guerra. Esto no ocurría en un conflicto importante desde mediados del siglo XX. La operación no se limita a una acción militar específica: introduce un cambio en la forma en que se ejerce el control sobre el comercio marítimo durante un conflicto abierto.
Qué significa esto
Ese marco legal se activa solo en situaciones de guerra. Establece que una embarcación puede ser capturada si viola un bloqueo, transporta material útil al enemigo o si rechaza una inspección. Tras la captura, el barco va a un puerto bajo control del captor y queda sometido a un proceso legal.
Finalmente, si el tribunal considera legítima la aprehensión, el buque y su carga pasan a manos del Estado interceptor. Así, una operación naval se vuelve una herramienta con consecuencias económicas directas.
Dónde entra China
El caso del Touska cobra mayor importancia debido a su ruta y conexiones. Su trayecto desde Asia hacia Irán, con paradas en puertos chinos, introdujo un tercer actor en la ecuación y elevó el significado de la captura.
Como sugirió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la posibilidad de que transportara material ligado a China transformó la operación en un mensaje más amplio sobre el control de rutas comerciales en un ambiente de guerra. Cada interceptación genera ahora implicaciones diplomáticas adicionales.
China posee los recursos necesarios para implementar medidas similares si el contexto lo permite. Esto abre un nuevo frente potencial donde la interdicción marítima escala más allá de un conflicto regional.