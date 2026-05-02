Irán instó a Estados Unidos a optar por la diplomacia tras presentar nueva propuesta de paz

“La República Islámica de Irán, con el objetivo de garantizar sus intereses y seguridad nacional, está preparada para ambas vías”, subrayó el diplomático iraní, quien no obstante expresó la desconfianza de Teherán hacia Washington y cuestionó la sinceridad estadounidense en el proceso negociador.

Las declaraciones se producen en un momento de estancamiento de las conversaciones, después de que Trump afirmara que la última propuesta iraní no cumplía con las expectativas de su Administración. Según medios estadounidenses, Teherán habría ofrecido el fin definitivo de la guerra y la reapertura del estrecho de Ormuz a cambio del levantamiento del cerco impuesto por Estados Unidos sobre puertos y buques iraníes, dejando la negociación sobre su programa nuclear para una fase posterior.

Irán y Estados Unidos mantuvieron reuniones de alto nivel en Islamabad los pasados 11 y 12 de abril, sin lograr un acuerdo para poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero. Actualmente, las hostilidades permanecen suspendidas bajo una tregua prorrogada para facilitar el diálogo, aunque sin avances concretos hasta el momento.