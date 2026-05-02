Pecom, del grupo empresario Pérez Companc, busca hacerse fuerte en el negocio del petróleo de Mendoza. Con esa premisa, llegó a un acuerdo con Pluspetrol para la compra de parte de su presencia en dos yacimientos.
Pérez Companc cerró la compra de parte de dos yacimientos petroleros en el Sur de Mendoza
Pecom se asoció a Pluspetrol en Gobernador Ayala y Jagüel Casa de Piedra. Ambos yacimientos son parte del llamado Cluster Sur. Cuál fue el porcentaje de compra
Se trata de CNQ-7 Gobernador Ayala, y también Jagüel Casa de Piedra, ambas ubicadas en Malargüe. Son parte del llamado Clúster Sur y alguna vez fueron parte de los activos hidrocarburíferos de YPF en Mendoza.
En el caso de CNQ-7 Gobernador Ayala, Pecom se convirtió en un socio mayoritario. Allí se quedó con el 11% de la participación de Pluspetrol en la concesión de explotación de hidrocarburos, y de igual modo, adquirió un 26% de los activos que hasta ahora la compañía vendedora tenía en el yacimiento Jagüel Casa de Piedra.
Sin embargo, a través de una subsidiaria del grupo, San Benito Upstream SAU, acrecentó su cuota dentro del paquete hasta un 70% y 50% respectivamente.
"En el mismo acuerdo, San Benito adquirió el 58.99% del área CNQ-7 Gobernador Ayala, y el 24% de Jagüel Casa de Piedra, en la provincia de Mendoza", detalló Gabriel Scagnetti, responsable de Relaciones con el Mercado de PECOM.
También apuesta al petróleo de La Pampa
Aunque no se informaron las cifras del acuerdo, según señaló Scagnetti "el cierre de la transacción y el perfeccionamiento de las transferencias está sujeto a ciertas condiciones precedentes, incluyendo las aprobaciones regulatorias".
El acuerdo por la compra parcial de varios yacimientos es una decisión del grupo Pérez Companc en un momento particular para el negocio petrolero a nivel mundial. De hecho, se firmó el último día de abril, en medio de otra extrema volatilidad del mercado por la guerra en Medio Oriente, que hizo trepar el barril de petróleo Brent a los U$S126.
Con el mismo criterio, Pecom también cerró trato con Pluspetrol para acrecentar su apuesta al negocio de los hidrocarburos en La Pampa. A su vez, la petrolera fundada hace 45 años por los empresarios argentinos Luis Rey y Héctor Poli buscan hacer más foco en el megabloque no convencional de Vaca Muerta.
Mientras tanto, en la provincia vecina de Mendoza, la firma de Pérez Companc adquirió el 11% de la participación de Pluspetrol en la concesión de explotación de hidrocarburos sobre el área “Gobernador Ayala III”. Además, un 26 % del yacimiento CNQ-7A.