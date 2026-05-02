Pérez Companc cerró la compra de parte de dos yacimientos petroleros en el Sur de Mendoza

Barril Petróleo barriles crudo El barril de petróleo Brent superó los U$S120. Foto: archivo

Sin embargo, a través de una subsidiaria del grupo, San Benito Upstream SAU, acrecentó su cuota dentro del paquete hasta un 70% y 50% respectivamente.

"En el mismo acuerdo, San Benito adquirió el 58.99% del área CNQ-7 Gobernador Ayala, y el 24% de Jagüel Casa de Piedra, en la provincia de Mendoza", detalló Gabriel Scagnetti, responsable de Relaciones con el Mercado de PECOM.

También apuesta al petróleo de La Pampa

Aunque no se informaron las cifras del acuerdo, según señaló Scagnetti "el cierre de la transacción y el perfeccionamiento de las transferencias está sujeto a ciertas condiciones precedentes, incluyendo las aprobaciones regulatorias".

El acuerdo por la compra parcial de varios yacimientos es una decisión del grupo Pérez Companc en un momento particular para el negocio petrolero a nivel mundial. De hecho, se firmó el último día de abril, en medio de otra extrema volatilidad del mercado por la guerra en Medio Oriente, que hizo trepar el barril de petróleo Brent a los U$S126.

Con el mismo criterio, Pecom también cerró trato con Pluspetrol para acrecentar su apuesta al negocio de los hidrocarburos en La Pampa. A su vez, la petrolera fundada hace 45 años por los empresarios argentinos Luis Rey y Héctor Poli buscan hacer más foco en el megabloque no convencional de Vaca Muerta.

Mientras tanto, en la provincia vecina de Mendoza, la firma de Pérez Companc adquirió el 11% de la participación de Pluspetrol en la concesión de explotación de hidrocarburos sobre el área “Gobernador Ayala III”. Además, un 26 % del yacimiento CNQ-7A.