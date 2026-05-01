Este 1 de mayo la jornada del exintendente de San Rafael y presidente del PJ local, Emir Félix, estuvo repartida entre la apertura de sesiones ordinarias con la Asamblea Legislativa de Mendoza y el encuentro peronista de Parque Norte, en Buenos Aires.
Emir Félix: "Queremos que en el peronismo se debatan temas federales y no solo candidaturas"
Emir Félix habló sobre el nuevo espacio del PJ que integra. Negó que sea una línea interna y afirmó que no quieren imponer un candidato sino debatir temas
Si bien no pudo asistir personalmente, porque no le daban los tiempos, sí envió un video y plantó bandera: lo que él quiere, como lo que quieren los que integran este sector, es que el peronismo no se concentre solo en del debate de nombres de candidatos, sino que se empiece a discutir una agenda de temas federales, no solo centrado en la problemática del AMBA.
Félix contó que hace tiempo se está reuniendo con otros peronistas que tienen intenciones similares: la diputada bonaerense Victoria Tolosa Paz, el intendente de Pilar, Federico Achával; el diputado por Entre Ríos, Guillermo Michel, el diputado Juan Pablo Luque, de Comodoro Rivadavia, entre otros referentes.
Este viernes, los peronistas que sostienen esta propuesta se reunieron para comenzar un debate federal, y por este mismo motivo, no quisieron invitar a "candidateables" como Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa. Primero, la discusión, después, los candidatos.
El peronismo debate para ser alternativa nacional
En diálogo con Diario UNO, Félix fue enfático al rechazar que se trate de una nueva corriente dentro del partido. “No es un sector interno”, sostuvo, y remarcó que “esto nace en un esquema de agenda, primero del interior fuerte”.
Explicó que el objetivo es discutir qué peronismo representar y qué agenda priorizar. “Empieza con la agenda legislativa porque falta un espacio donde se discutan estas cosas”, indicó.
También cuestionó interpretaciones que ubicaron al espacio como una alternativa a dirigentes nacionales. “Nada más lejano. Cuando hablamos de alternativa es que el peronismo sea alternativa para el tiempo que viene”, afirmó.
El encuentro reunió a dirigentes de distintas provincias y, según detalló, convocó a más de 5.000 personas. “No queríamos que fuera ningún candidato, porque no se trataba de llevar candidatos sino propuestas”, señaló.
Qué temas se debatieron en el encuentro peronista
El legislador insistió en que la iniciativa busca poner en el centro a las provincias dentro del debate partidario. “Lo que estamos fijando es posición de agenda, donde estén las provincias”, dijo, y remarcó que se trata de "un espacio donde hablar de política no había”.
Además, planteó que la propuesta apunta a ampliar el peronismo. “Queremos que el peronismo vuelva a ser amplio”, sostuvo, y explicó que la idea es “empezar a recorrer el país” para sostener estos ámbitos de discusión.
En este sentido, en el espacio de debate que este viernes cobró visibilidad se habló de la posibilidad de un modelo económico que contemple la previsibilidad, el superávit y el equilibrio fiscal, teniendo en cuenta a sectores más moderados y de centro.
Otro punto importante, como ya se dijo, es el hecho de correr la agenda de temas del AMBA hacia problemáticas que afectan a las provincias, como la situación de las economías regionales, por ejemplo.
En síntesis, los peronistas que se hicieron eco de esta iniciativa tienen la intención de hacer una autocrítica del pasado para poder ser una alternativa a futuro.
La discusión que se viene en el PJ mendocino
Sobre la situación en Mendoza, señaló que el partido atraviesa un proceso de reorganización tras las internas. “Vamos a dar discusiones en el PJ”, afirmó, y añadió que se están ordenando desde la agenda legislativa.
En ese marco, Emi Félix consideró que es necesario abrir el espacio a otros sectores. “Se habla con todos”, aseguró, y explicó que la dinámica parlamentaria también influye en los reacomodamientos internos.