Emir Félix: "Queremos que en el peronismo se debatan temas federales y no solo candidaturas"

debate peronismo El peronismo que se reunió este 1º de Mayo en Parque Norte utilizó este logo para explicar cuál fue la intención del encuentro.

Este viernes, los peronistas que sostienen esta propuesta se reunieron para comenzar un debate federal, y por este mismo motivo, no quisieron invitar a "candidateables" como Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa. Primero, la discusión, después, los candidatos.

El peronismo debate para ser alternativa nacional

En diálogo con Diario UNO, Félix fue enfático al rechazar que se trate de una nueva corriente dentro del partido. “No es un sector interno”, sostuvo, y remarcó que “esto nace en un esquema de agenda, primero del interior fuerte”.

Explicó que el objetivo es discutir qué peronismo representar y qué agenda priorizar. “Empieza con la agenda legislativa porque falta un espacio donde se discutan estas cosas”, indicó.

También cuestionó interpretaciones que ubicaron al espacio como una alternativa a dirigentes nacionales. “Nada más lejano. Cuando hablamos de alternativa es que el peronismo sea alternativa para el tiempo que viene”, afirmó.

El encuentro reunió a dirigentes de distintas provincias y, según detalló, convocó a más de 5.000 personas. “No queríamos que fuera ningún candidato, porque no se trataba de llevar candidatos sino propuestas”, señaló.

Qué temas se debatieron en el encuentro peronista

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El legislador insistió en que la iniciativa busca poner en el centro a las provincias dentro del debate partidario. “Lo que estamos fijando es posición de agenda, donde estén las provincias”, dijo, y remarcó que se trata de "un espacio donde hablar de política no había”.

Además, planteó que la propuesta apunta a ampliar el peronismo. “Queremos que el peronismo vuelva a ser amplio”, sostuvo, y explicó que la idea es “empezar a recorrer el país” para sostener estos ámbitos de discusión.

En este sentido, en el espacio de debate que este viernes cobró visibilidad se habló de la posibilidad de un modelo económico que contemple la previsibilidad, el superávit y el equilibrio fiscal, teniendo en cuenta a sectores más moderados y de centro.

Otro punto importante, como ya se dijo, es el hecho de correr la agenda de temas del AMBA hacia problemáticas que afectan a las provincias, como la situación de las economías regionales, por ejemplo.

En síntesis, los peronistas que se hicieron eco de esta iniciativa tienen la intención de hacer una autocrítica del pasado para poder ser una alternativa a futuro.

La discusión que se viene en el PJ mendocino

Sobre la situación en Mendoza, señaló que el partido atraviesa un proceso de reorganización tras las internas. “Vamos a dar discusiones en el PJ”, afirmó, y añadió que se están ordenando desde la agenda legislativa.

En ese marco, Emi Félix consideró que es necesario abrir el espacio a otros sectores. “Se habla con todos”, aseguró, y explicó que la dinámica parlamentaria también influye en los reacomodamientos internos.