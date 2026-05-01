Apuesta por la educación temprana: entre el 2025 y lo que resta del año se abrirán 882 salitas de 3 años

La revolución de la sala de 3 años

El anuncio más impactante en materia de equidad social fue el avance hacia la obligatoriedad de la escolarización temprana. Cornejo detalló que, entre 2025 y el presente ciclo lectivo, se estarán abriendo 882 salas de 3 años en toda la provincia. El objetivo es claro: garantizar la infraestructura para que en el ciclo lectivo 2028 la sala de 3 sea obligatoria en Mendoza.

"Mendoza cuenta con la infraestructura necesaria para que todos los niños comiencen su escolarización temprana", afirmó el gobernador, destacando que este proceso se complementa con el programa "Nutrición para el Lenguaje". Esta iniciativa, desarrollada junto al Banco Mundial, acompaña a familias con niños de 0 a 4 años para fortalecer habilidades motrices y lingüísticas antes de la llegada al aula.

Alfabetización: de los libros al censo de Matemática

El mandatario subrayó que la mejora en los aprendizajes se basa en "decisiones tomadas en tiempo real". En ese sentido, informó una inversión de más de $723 millones para la entrega de 103.000 libros este año, que se suman a los 70.500 ya distribuidos en el primer ciclo de la primaria.

Pero la novedad llegó por el lado de las ciencias exactas. Se implementó el primer censo de Matemática, que evaluó a 350.000 estudiantes desde sala de 5 hasta la secundaria. "Es una estrategia inédita en el país; elaboramos materiales específicos para abordar los puntos más sensibles que arrojaron las mediciones", explicó Cornejo, mencionando que 20.000 docentes ya recibieron capacitaciones remuneradas en esta área.

asamblea legislativa 1 de mayo legislatura Martín Kerchner Alfredo Cornejo Hebe Casado 7 Martín Kerchner, Alfredo Cornejo y Hebe Casado, durante la apertura de sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Secundaria, IA y el modelo de escuela técnica

En el nivel medio, el discurso giró en torno a la calidad y la salida laboral. Cornejo remarcó que se mantuvo la exigencia de promocionar con un máximo de dos materias pendientes, eliminando definitivamente la "flexibilidad" de la pandemia para favorecer la promoción con calidad.

Los anuncios tecnológicos fueron centrales:

Inteligencia Artificial: "Estudiantes de toda la provincia podrán formarse y certificarse en IA", anunció Cornejo, detallando que la DGE ha incorporado plataformas y equipamiento específico.

"Estudiantes de toda la provincia podrán formarse y certificarse en IA", anunció Cornejo, detallando que la DGE ha incorporado plataformas y equipamiento específico. Financiamiento internacional: se aprobaron 75 millones de dólares para crear centros regionales de innovación tecnológica.

se aprobaron 75 millones de dólares para crear centros regionales de innovación tecnológica. Nuevas escuelas: se abrieron 7 escuelas con tecnicaturas en Programación y 5 secundarias técnicas con experiencias piloto en Godoy Cruz, Maipú, Lavalle y Junín. Además, se habilitarán 5 Centros Tecnológicos para fines de 2026.

El "tirón de orejas" a los padres: responsabilidad y bullying

En un tramo que promete debate, el gobernador resaltó la reforma al Código Contravencional (Ley 9.682). Esta normativa incorpora la Responsabilidad Parental, permitiendo sancionar a padres o tutores por conductas de bullying o desatención escolar (faltas injustificadas) de sus hijos.

"La educación es una responsabilidad compartida; los adultos deben responder cuando fallan en el cuidado de los menores", sentenció. En sintonía, más de 28.000 docentes ya completaron la capacitación obligatoria para abordar casos de acoso escolar.

Con su discurso, Cornejo buscó presentar a Mendoza como la vanguardia en educación del país. La apuesta por la sala de 3 años es, quizás, la política más ambiciosa a largo plazo, ya que ataca la brecha de origen en el aprendizaje. Sin embargo, el desafío será sostener el financiamiento en un contexto nacional complejo.