Pronóstico del tiempo: el otoño se hace sentir con fuerza y se acercan dos frentes fríos

otoño 2 El pronóstico del tiempo anticipa un viernes ideal para las actividades al aire libre en Mendoza. Imagen ilustrativa.

Por esto, el sábado habrá un descenso, con una mínima de 7 grados y una máxima de 17 grados. El cielo estará algo nublado en el amanecer, pero algunas nubes pueden acompañar la jornada más fresca.

El domingo, en tanto, mantendrá características similares, con un amanecer muy frío, con una mínima que rondaría los 3 o 4 grados, pero una leve recuperación de la máxima, que llegará a los 20 grados.

Pronóstico del tiempo para la próxima semana

Para el inicio de la semana hábil, el lunes traerá un repunte térmico, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 22 grados. El cielo estará parcialmente nublado.

El martes podría uno de los días más templados de la semana, con una mínima de 8 grados y una máxima de 23 grados. Las condiciones se mantendrán sin cambios significativos, con nubosidad parcial.

Pero el miércoles se espera el ingreso de otro frente frío húmedo que traerá lloviznas y un marcado descenso de temperatura. Maximiliano Viale lo describió como un aviso de que nos acercamos al invierno.

El pronóstico del tiempo adelanta que el jueves será otro día frío y podría haber precipitaciones en diferentes zonas de Mendoza.