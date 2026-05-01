Con la llegada de mayo las condiciones meteorológicas en Mendoza comienzan a consolidar un patrón típicamente otoñal. El pronóstico del tiempo extendido para los próximos 7 días anticipa jornadas con amplitud térmica marcada, nubosidad variable y temperaturas que oscilarán entre mañanas frescas y tardes templadas, pero también el ingreso de dos frentes fríos.
Pronóstico del tiempo: el otoño se hace sentir con fuerza y se acercan dos frentes fríos
Mendoza tendrá una semana otoñal con mañanas frescas, tardes templadas y nubosidad variable, según el pronóstico del tiempo. Dos frentes fríos cambiarán todo
Este viernes se perfila como un día agradable, con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima que alcanzará los 23 grados. El cielo se presentará parcialmente nublado durante toda la jornada, lo que permitirá disfrutar de condiciones estables ideales para actividades al aire libre.
El doctor en meteorología Maximiliano Viale indicó a radio Nihuil que este día del trabajador será ideal para hacer el asadito afuera. Desde la tarde comenzará a sentirse el viento del sur debido a la llegada de un frente frío que afectará el fin de semana.
Por esto, el sábado habrá un descenso, con una mínima de 7 grados y una máxima de 17 grados. El cielo estará algo nublado en el amanecer, pero algunas nubes pueden acompañar la jornada más fresca.
El domingo, en tanto, mantendrá características similares, con un amanecer muy frío, con una mínima que rondaría los 3 o 4 grados, pero una leve recuperación de la máxima, que llegará a los 20 grados.
Pronóstico del tiempo para la próxima semana
Para el inicio de la semana hábil, el lunes traerá un repunte térmico, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 22 grados. El cielo estará parcialmente nublado.
El martes podría uno de los días más templados de la semana, con una mínima de 8 grados y una máxima de 23 grados. Las condiciones se mantendrán sin cambios significativos, con nubosidad parcial.
Pero el miércoles se espera el ingreso de otro frente frío húmedo que traerá lloviznas y un marcado descenso de temperatura. Maximiliano Viale lo describió como un aviso de que nos acercamos al invierno.
El pronóstico del tiempo adelanta que el jueves será otro día frío y podría haber precipitaciones en diferentes zonas de Mendoza.