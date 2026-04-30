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A qué hora juega River con Bragantino por la Copa Sudamericana y dónde ver por TV

Este jueves River Plate visita en San Pablo al Bragantino por la 3ª fecha de Copa Sudamericana. Los de Eduardo Coudet llegan punteros y busca la clasificación

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
River Plate visita al Bragantino por la tercera fecha de la Copa Sudamericana.

River Plate visita al Bragantino por la tercera fecha de la Copa Sudamericana.

Este jueves River Plate tiene un duro compromiso por el Grupo H de la Copa Sudamericana. Visita en Brasil al Bragantino por la tercera fecha del certamen continental de Conmebol. El equipo Millonario buscará mantener el liderazgo y asegurar la clasificación a la siguiente fase.

El partido se juega en el estadio Nabi Abi Chedid de San Pablo, desde las 21.30. El colombiano Wilmar Roldán impartirá justicia, mientras que su compatriota Leonard Mosquera estará a cargo del VAR. Este encuentro se podrá ver por TV en la señal de cable ESPN y vía online desde la plataforma Disney +.

Eduardo Coudet
Con una duda en la delantera, el DT de River Eduardo Coudet ya tendr&iacute;a los 11 que enfrentar&aacute;n a Bragantino en San Pablo, Brasil.

Con una duda en la delantera, el DT de River Eduardo Coudet ya tendría los 11 que enfrentarán a Bragantino en San Pablo, Brasil.

Cómo llega River Plate a este duelo con Bragantino

El equipo del Chacho Eduardo Coudet viene de ganarle a Aldosivi en el Monumental. River llegó a este encuentro buscando dejar atrás la derrota en el Superclásico contra Boca, y pudo superar 3-1 a los de Mar del Plata el pasado sábado por la 16ª fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En este torneo de la Conmebol, el Millonario suma 4 unidades, producto de un triunfo y un empate.

Tras empezar ganando con el gol de Giuliano Galoppo en la primera parte, el Tiburón sembró dudas al empatarlo mediante Tomás Fernández a los 72', Con esfuerzo, y sin lujos, finalmente se sobrepuso el local y cerró el duelo 3 a 1 con goles de Facundo Colidio y el ecuatoriano Kendry Páez.

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Justamente, para esta visita al Red Bull Bragantino, el entrenador Coudet repetirá 8 de los 11 jugadores que empezaron el partido ante Aldosivi y una de las dudas radica en el ingreso como titular de Páez o la ratificación de Ian Subiabre como puntero izquierdo.

Una duda del DT de River es Maximiliano Salas en la delantera, o su reemplazo por el juvenil Joaquín Freitas, de buen rendimiento en los últimos partidos.

El Red Bull Bragantino

El Bragantino, equipo que dirige Vágner Mancini llega a este duelo cargando con una derrotapor 1 a 0 contra Palmeiras, el domingo en condición de local, por la 13ª fecha del Brasileirao que lo tiene noveno con 17 puntos.

Para recibir a River, Mancini mantiene una sola duda: el ingreso del uruguayo Ignacio Sosa o la ratificación de Matheus Fernandes como mediocampista central.

Ficha del partido y probables formaciones

Copa Sudamericana - Grupo H - Tercera fecha-

Hora: 21.30

Estadio: Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

VAR: Leonard Mosquera (Colombia)

TV: ESPN y Disney +

Red Bull Bragantino (Brasil): Tiago Volpi; José Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel Girotto, Matheus Fernandes o Ignacio Sosa; Lucas Barobosa, Eduardo Sasha, Henry Mosquera; Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Tomás Galván,Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

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