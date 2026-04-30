A qué hora juega River con Bragantino por la Copa Sudamericana y dónde ver por TV

Cómo llega River Plate a este duelo con Bragantino

El equipo del Chacho Eduardo Coudet viene de ganarle a Aldosivi en el Monumental. River llegó a este encuentro buscando dejar atrás la derrota en el Superclásico contra Boca, y pudo superar 3-1 a los de Mar del Plata el pasado sábado por la 16ª fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En este torneo de la Conmebol, el Millonario suma 4 unidades, producto de un triunfo y un empate.

Tras empezar ganando con el gol de Giuliano Galoppo en la primera parte, el Tiburón sembró dudas al empatarlo mediante Tomás Fernández a los 72', Con esfuerzo, y sin lujos, finalmente se sobrepuso el local y cerró el duelo 3 a 1 con goles de Facundo Colidio y el ecuatoriano Kendry Páez.

Justamente, para esta visita al Red Bull Bragantino, el entrenador Coudet repetirá 8 de los 11 jugadores que empezaron el partido ante Aldosivi y una de las dudas radica en el ingreso como titular de Páez o la ratificación de Ian Subiabre como puntero izquierdo.

Una duda del DT de River es Maximiliano Salas en la delantera, o su reemplazo por el juvenil Joaquín Freitas, de buen rendimiento en los últimos partidos.

El Red Bull Bragantino

El Bragantino, equipo que dirige Vágner Mancini llega a este duelo cargando con una derrotapor 1 a 0 contra Palmeiras, el domingo en condición de local, por la 13ª fecha del Brasileirao que lo tiene noveno con 17 puntos.

Para recibir a River, Mancini mantiene una sola duda: el ingreso del uruguayo Ignacio Sosa o la ratificación de Matheus Fernandes como mediocampista central.

Ficha del partido y probables formaciones

Copa Sudamericana - Grupo H - Tercera fecha-

Hora: 21.30

Estadio: Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

VAR: Leonard Mosquera (Colombia)

TV: ESPN y Disney +

Red Bull Bragantino (Brasil): Tiago Volpi; José Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel Girotto, Matheus Fernandes o Ignacio Sosa; Lucas Barobosa, Eduardo Sasha, Henry Mosquera; Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Tomás Galván,Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.