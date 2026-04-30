Copa Libertadores: Estudiantes sigue invicto y Platense sumó otra victoria

En la próxima fecha, los dirigidos por Alexander Medina visitarán a Cusco de Perú, el miércoles 6 de mayo a las 19:00, mientras que el conjunto brasileño será visitante de Deportivo Independiente Medellín de Colombia, el jueves 7 desde las 21:30.

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Nuevo triunfo de Platense

Platense le ganó a Independiente Santa Fe 2 a 1 en un partido en el que fue ampliamente superior y que disputaron en Vicente López, por la tercera fecha del grupo E de la Copa Libertadores 2026.

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El equipo argentino se impuso utilizando el juego aéreo como arma, por los cabezazos del delantero de River Tomás Nasif y el defensor de Boca Mateo Mendía, a los 11' y 17' de la segunda parte. El descuento fue convertido por Franco Fagúndez, en el cuarto minuto de descuento del segundo tiempo.

Con el triunfo, el “Calamar” se mantuvo en la segunda posición del grupo E, con seis puntos, mientras que la visita cerrará la fecha en el último lugar, con apenas un punto.

En la próxima jornada, el equipo que dirige Walter Zunino deberá enfrentar a Peñarol como local, el jueves 7 de mayo a las 19:00, mientras que el equipo colombiano será local de Corinthians, el miércoles 6 a partir de las 21:30.