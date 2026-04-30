Copa Libertadores: Estudiantes sigue invicto y Platense sumó otra victoria

Estudiantes igualó 1 a 1 con Flamengo, campeón defensor, por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026.
Estudiantes empató con Flamengo, campeón defensor, y Platense sumó de tres en la tercera fecha de la Copa Libertadores.
Estudiantes igualó 1 a 1 con Flamengo, campeón defensor, por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026.
En La Plata, la visita ganaba desde los 32' del primer tiempo con el tanto del delantero Luiz Araujo, mientras que el equipo platense igualó a los 9' de la segunda etapa a través de Guido Carrillo.
Con la igualdad, ambos equipos mantuvieron el invicto en la actual edición del certamen continental: el Pincha es segundo con 5 unidades y el conjunto rojinegro se mantiene en el primer lugar, con 7 puntos.
En la próxima fecha, los dirigidos por Alexander Medina visitarán a Cusco de Perú, el miércoles 6 de mayo a las 19:00, mientras que el conjunto brasileño será visitante de Deportivo Independiente Medellín de Colombia, el jueves 7 desde las 21:30.
Platense le ganó a Independiente Santa Fe 2 a 1 en un partido en el que fue ampliamente superior y que disputaron en Vicente López, por la tercera fecha del grupo E de la Copa Libertadores 2026.
El equipo argentino se impuso utilizando el juego aéreo como arma, por los cabezazos del delantero de River Tomás Nasif y el defensor de Boca Mateo Mendía, a los 11' y 17' de la segunda parte. El descuento fue convertido por Franco Fagúndez, en el cuarto minuto de descuento del segundo tiempo.
Con el triunfo, el “Calamar” se mantuvo en la segunda posición del grupo E, con seis puntos, mientras que la visita cerrará la fecha en el último lugar, con apenas un punto.
En la próxima jornada, el equipo que dirige Walter Zunino deberá enfrentar a Peñarol como local, el jueves 7 de mayo a las 19:00, mientras que el equipo colombiano será local de Corinthians, el miércoles 6 a partir de las 21:30.