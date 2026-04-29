Ignacio González y su presente en Huracán Las Heras: "Me siento muy identificado"

Huracán Las Heras consiguió ante el Atlético San Martín su primera victoria en el Torneo Federal A 2026 y tras haber cumplido la fecha libre volverá a jugar este sábado ante Costa Brava, en La Pampa.
Ignacio González, volante de Huracán Las Heras en el Torneo Federal A, aseguró que le tiene un cariño especial al Globo
Huracán Las Heras consiguió ante el Atlético San Martín su primera victoria en el Torneo Federal A 2026 y tras haber cumplido la fecha libre volverá a jugar este sábado ante Costa Brava, en La Pampa.
Ignacio González es uno de sus jugadores más representativos del Globo lasherino y habló del presente del equipo que dirige Sergio Toti Arias.
El volante aseguró: "La verdad es que fue una gran alegría conseguir el primer triunfo en el torneo y más en un clásico. Hace varias fechas que veníamos buscando un triunfo y lo pudimos lograr de local y con nuestros hinchas".
"En este torneo se ganan dos partidos seguidos y quedas bien posicionado", indicó el Bichi.
Ignacio González pasó por varios clubes y se ganó un lugar en Huracán Las Heras: "Me siento identificado con Huracán Las Heras. Se ha formado un gran grupo donde todos tiramos para adelante. Somos un equipo que va a dar lucha en todos los partidos".
"Estoy muy cómodo en este club y siempre trato de dar lo mejor por el equipo desde el lugar en donde me toque estar", agregó el futbolista que se inició en Academia Chacras, pasó por Godoy Cruz, y tras quedar libre llegó al Lobo en el 2019, luego estuvo en Rangers y Lo Barnechea de Chile, para llegar al Atlético San Martín y finalmente a Huracán.
Por la 7ma fecha del Grupo 3 Huracán Las Heras visitará este sábado desde las 15.30 a Costa Brava, que viene de igualar sin goles ante el Atlético San Martín, en el Este.
El Globo se ubica en el sexto lugar con 6 unidades producto de un triunfo, 3 empates y una derrota.