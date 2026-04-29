Ignacio González y su presente en Huracán Las Heras: "Me siento muy identificado"

El volante aseguró: "La verdad es que fue una gran alegría conseguir el primer triunfo en el torneo y más en un clásico. Hace varias fechas que veníamos buscando un triunfo y lo pudimos lograr de local y con nuestros hinchas".

"En este torneo se ganan dos partidos seguidos y quedas bien posicionado", indicó el Bichi.

futbol-federal a-huracan las heras-san martin-formacion-local Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Ignacio González pasó por varios clubes y se ganó un lugar en Huracán Las Heras: "Me siento identificado con Huracán Las Heras. Se ha formado un gran grupo donde todos tiramos para adelante. Somos un equipo que va a dar lucha en todos los partidos".

"Estoy muy cómodo en este club y siempre trato de dar lo mejor por el equipo desde el lugar en donde me toque estar", agregó el futbolista que se inició en Academia Chacras, pasó por Godoy Cruz, y tras quedar libre llegó al Lobo en el 2019, luego estuvo en Rangers y Lo Barnechea de Chile, para llegar al Atlético San Martín y finalmente a Huracán.

Lo que viene para Huracán Las Heras

Por la 7ma fecha del Grupo 3 Huracán Las Heras visitará este sábado desde las 15.30 a Costa Brava, que viene de igualar sin goles ante el Atlético San Martín, en el Este.

El Globo se ubica en el sexto lugar con 6 unidades producto de un triunfo, 3 empates y una derrota.