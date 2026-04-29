El lugar más solitario del planeta es un cementerio de naves espaciales hundidas en su interior: allí no hay actividad humana

Dónde se ubica la zona más inaccesible del Planeta y cementerio espacial

En el medio del océano, lejos de la civilización y de cualquier rincón habitado del planeta, se encuentra el lugar más inaccesible del Planeta Tierra: el Punto Nemo. Este enigmático punto está ubicado 2.688 millas de la porción de tierra más cercana: la Isla Ducie (parte de las Islas Pitcairn) al norte, la Isla Motu Nui al noreste y la Isla Maher en la Antártida al sur.

De hecho, la soledad allí es tan extrema que, cuando la Estación Espacial Internacional orbita sobre esta zona, los astronautas son los seres humanos más cercanos a ese punto, situándose a solo 400 kilómetros de distancia en línea recta hacia arriba. Aquí hay un vertedero de alta tecnología bajo el mar, pues al ser una zona sin rutas comerciales, sin pesca y sin presencia humana, es el lugar ideal para evitar cualquier riesgo asociado con los restos espaciales.

nave bajo el punto nemo La estación espacial MIR pasó a formar parte del cementerio de naves espaciales en el año 2001.

Según National Geographic, desde la década de 1970, se estima que más de 260 naves espaciales han sido hundidas en sus profundidades, incluyendo la famosa estación soviética Mir, cápsulas de carga Progress, restos de cohetes y satélites fuera de servicio.

Cuando estos colosos de metal reingresan a la atmósfera, la fricción genera temperaturas extremas que desintegran gran parte de la estructura. No obstante, los fragmentos más pesados caen al lecho marino, descansando a unos 3.500 metros de profundidad en un entorno de oscuridad total. Por eso, se trata de un proceso bastante controlado.