Ni manzanilla ni aloe vera: los dos ingredientes naturales que cuidan el cabello y aceleran su crecimiento

planta de romero Estas son las propiedades del romero para el crecimiento del cabello.

Por otro lado, el jengibre fresco aporta una carga significativa de antioxidantes y compuestos estimulantes. Esta raíz no solo fortalece la fibra capilar desde su nacimiento, sino que ayuda a combatir el estrés oxidativo y a reducir la caída, creando el entorno ideal para un desarrollo saludable y constante.

Utilizar ambos ingredientes en beneficio de la salud capilar, es menester preparar un tónico. Para ello, se necesitan dos ramas de romero fresco y un trozo de jengibre. Tras lavar ambos ingredientes y cortar la raíz en rodajas finas para maximizar la extracción de sus nutrientes, hervir en dos tazas de agua durante un periodo de 10 a 15 minutos a fuego lento.

jengibre El jengibre es uno de los ingredientes naturales con mejores beneficios para el cabello.

Una vez que la infusión ha reposado y se encuentra fría, será momento de colar el líquido y traspasarlo a un frasco con atomizador. Finalmente, solo restará aplicarlo en el cuero cabelludo.

Se recomienda aplicar el tónico directamente sobre el cabello limpio, realizando un masaje suave con las yemas de los dedos. Este movimiento, sumado a los principios activos, potencia la absorción y activa los folículos. Al ser una fórmula natural y ligera, puede integrarse en la rutina diaria o aplicarse al menos tres veces por semana.