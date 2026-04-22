Cómo usar canela y café para tapar las canas y rejuvenecer el rostro al instante

Además, al ser un agente termogénico, la canela mejora el flujo sanguíneo en el cuero cabelludo, lo que puede favorecer el crecimiento del cabello y fortalecer los folículos.

canas cabello Ponele fin a las canas con este tinte de canela.

Para elaborar un tinte casero y ocultar las canas con canela, deberás reunir los siguientes ingredientes y desarrollar el próximo instructivo:

Ingredientes

2 cucharadas de canela en polvo

2 cucharadas de miel

3 cucharadas de acondicionador

Preparación

Mezclar la canela con la miel y el acondicionador hasta formar una pasta homogénea.

Aplicar la mezcla sobre el cabello, enfocándote en las zonas con canas.

Cubrir con una gorra de baño y deja actuar 60 minutos.

Finalmente, enjugar con abundante agua.

Las canas tienen los días contados: cómo preparar un tinte de café para oscurecer el cabello

El café es una alternativa efectiva para matizar las canas debido a su alta concentración de pigmentos oscuros. Este método es especialmente efectivo en melenas castañas o negras, donde la canicie tiende a resaltar más.

Además de su capacidad colorante, el café ofrece beneficios estructurales para la salud capilar. Su alto contenido de cafeína actúa como un estimulante natural que mejora la circulación sanguínea en el cuero cabelludo al aplicarse mediante masajes.

En la misma línea, al ser un producto de pH ligeramente ácido, el café ayuda a suavizar la cutícula del cabello, lo que se traduce en una melena con un brillo notablemente superior y una textura más sedosa tras su uso.

canas Adiós canas: así podés ocultarlas con un tinte de café.

Para preparar un tinte casero y ocultar las canas con café, deberás realizar el siguiente instructivo:

Ingredientes

3 cucharadas de café molido

1 taza de agua

2 cucharadas de acondicionador

Procedimiento

Hervir el agua y agregar el café molido.

Dejar reposar hasta que enfríe y colar la mezcla para luego mezclar con el acondicionador.

Aplicar sobre el cabello limpio, cubriendo bien las canas y dejando actuar durante 40 minutos.

Finalmente, enjuagar con abundante agua tibia.

De esta forma, gracias a dos ingredientes que cualquiera de nosotros tiene en la cocina, podremos ocultar las canas en pocos minutos sin gastar dinero en tintes químicos.