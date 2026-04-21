La Reina Nacional de la Vendimia 2026 dijo que usará el auto 0 km para desarrollar su reinado

La Reina Nacional de la Vendimia 2026 Azul Antolínez recibió su auto 0 km como premio Azul Antolínez es de San Rafael y anticipó que el obsequio de un auto le servirá para cumplir con sus obligaciones vendimiales. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

El auto como herramienta de trabajo y gestión vendimial

Visiblemente emocionada, la sanrafaelina Azul Antolínez destacó que el auto no es solo un regalo importante sino una necesidad logística para su mandato debido a la distancia que separa su departamento natal del resto de Mendoza.

“Es una herramienta que me va a servir mucho para desempeñar mi trabajo como reina durante este año”, anticipó la soberana, quien ya comenzó a cumplir con una cargada agenda de actividades.

La Reina Nacional de la Vendimia y su cercanía con la gente

Para la Reina Nacional de la Vendimia 2026, electa el sábado 7 de marzo pasado en el teatro griego Frank Romero Day, este momento representa "un sueño cumplido".

"Para muchas reinas, este regalo significa el primer vehículo, así que es algo muy importante”, expresó al recibir las llaves del auto 0 km, y en este sentido puso en valor la articulación entre el sector público y privado para hacer posible el obsequio vendimial.

Al referirse a su primera etapa de reinado tras ser coronada en la fiesta “90 cosechas de una misma cepa”, Azul Antolínez se mostró conmovida por el afecto popular. “Desde que me consagré reina departamental (en San Rafael) venía teniendo un acercamiento muy lindo con la gente, pero ahora como Reina Nacional de la Vendimia 2026 es impresionante cómo se acercan y agradecen el rol”, remarcó.

La Reina Nacional de la Vendimia 2026 Azul Antolínez recibió su auto 0 km como premio - Diego Gareca, Ida López El área de Cultura provincial hizo entrega del auto 0 km junto al Instituto de Juegos y Casinos y a empresas privadas que colaboraron con el premio. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Con su nuevo Chevrolet Onix, la representante nacional de la Vendimia de Mendoza está lista para emprender los viajes y las visitas que su investidura requiere, llevando a cada rincón de la provincia y el país la identidad vitivinícola que caracteriza a su tierra.

A la par de su reinado, la joven Azul Antolínez de 21 años trata de no descuidar su emprendimiento comercial de venta de accesorios que tiene en pleno centro de su San Rafael natal.