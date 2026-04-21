Como parte de los festejos por el 90º aniversario de la fiesta máxima de los mendocinos, el Gobierno de Mendoza le entregó este martes un auto 0 km a Azul Antolínez, la Reina Nacional de la Vendimia 2026, quien al recibir las llaves dijo que usará el vehículo para desarrollar su trabajo como representante vendimial de los mendocinos.
La Reina Nacional de la Vendimia 2026 dijo que usará el auto 0 km para desarrollar su reinado
La sanrafaelina Azul Antolínez recibió este martes las llaves de su auto 0 Km como premio por haber sido electa Reina Nacional de la Vendimia 2026
El obsequio, que se ha vuelto una tradición tras la corona de la Vendimia en cada edición, fue gestionado por la empresa Telekino en conjunto con el Instituto Provincial de Juegos y Casinos.
En las instalaciones de la concesionaria Territorio Yacopini, la reina nacional recibió un Chevrolet Onix 1.0 Y MT de color blanco. Del acto participaron autoridades provinciales como el subsecretario de Cultura Diego Gareca, e Ida López, presidenta del Instituto de Juegos y Casinos, además de representantes de las firmas privadas que hicieron posible este premio en la edición 2026 de la Fiesta Nacional de la Vendimia.
El auto como herramienta de trabajo y gestión vendimial
Visiblemente emocionada, la sanrafaelina Azul Antolínez destacó que el auto no es solo un regalo importante sino una necesidad logística para su mandato debido a la distancia que separa su departamento natal del resto de Mendoza.
“Es una herramienta que me va a servir mucho para desempeñar mi trabajo como reina durante este año”, anticipó la soberana, quien ya comenzó a cumplir con una cargada agenda de actividades.
La Reina Nacional de la Vendimia y su cercanía con la gente
Para la Reina Nacional de la Vendimia 2026, electa el sábado 7 de marzo pasado en el teatro griego Frank Romero Day, este momento representa "un sueño cumplido".
"Para muchas reinas, este regalo significa el primer vehículo, así que es algo muy importante”, expresó al recibir las llaves del auto 0 km, y en este sentido puso en valor la articulación entre el sector público y privado para hacer posible el obsequio vendimial.
Al referirse a su primera etapa de reinado tras ser coronada en la fiesta “90 cosechas de una misma cepa”, Azul Antolínez se mostró conmovida por el afecto popular. “Desde que me consagré reina departamental (en San Rafael) venía teniendo un acercamiento muy lindo con la gente, pero ahora como Reina Nacional de la Vendimia 2026 es impresionante cómo se acercan y agradecen el rol”, remarcó.
Con su nuevo Chevrolet Onix, la representante nacional de la Vendimia de Mendoza está lista para emprender los viajes y las visitas que su investidura requiere, llevando a cada rincón de la provincia y el país la identidad vitivinícola que caracteriza a su tierra.
A la par de su reinado, la joven Azul Antolínez de 21 años trata de no descuidar su emprendimiento comercial de venta de accesorios que tiene en pleno centro de su San Rafael natal.