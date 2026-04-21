Mundial 2026: liquidan televisores con descuentos de hasta 42% y 18 cuotas sin interés

Noblex de 43” Full HD a $420.499,42.

de 43” Full HD a $420.499,42. Samsung Crystal de 75” 4K que quedó en $2.279.999,43.

noblex Un Noblex de 43", una de las opciones más consultadas en la previa del Mundial.

Lo mejor de esta cadena es que, en los equipos de gama más alta, habilitaron hasta 18 cuotas sin interés, hoy por hoy un alivio importante para el presupuesto familiar.

Para los que buscan tecnología de punta y tienen mayor capacidad de pago, el LG OLED de 83” bajó un 36%, aunque su precio sigue siendo para pocos: $9.034.239,36.

Cambiar el televisor de casa en cuotas, una opción posible de cara al Mundial 2026

En tanto, ChangoMás también se prendió a la movida mundialista y puso el foco en televisores de la marca Samsung, con rebajas del 20% y 22% en sus modelos:

Crystal UHD de 50” a $719.999.

a $719.999. Crystal UHD de 55” a $779.999.

a $779.999. Samsung de 32” HD por $329.999.

de 32” HD por $329.999. Philips con tecnología Ambilight de 55” a $879.999.

samsung Samsung de 32", otra de las opciones que muchos compradores analizan.

Por su parte, Jumbo mantiene una línea de descuentos uniforme, promediando el 10% en gran parte de su catálogo, aunque se destacan:

Un 15% off en el Philips 4K de 50” en $594.999,15.

de 50” en $594.999,15. 22% en el Samsung Crystal de 55” a $779.999.

philips Philips, otra de las marcas que ofrece televisores con rebajas.

Entre marcas como BGH, Philco, TCL y Telefunken, la oferta es grande y los precios arrancan apenas por encima de los $420.000, convirtiendo esta semana en una oportunidad clave para quienes buscan calidad 4K o Smart TVs con Google TV a precios accesibles.