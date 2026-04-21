Mundial 2026: liquidan televisores con descuentos de hasta 42% y 18 cuotas sin interés

Si estabas esperando una señal para cambiar el televisor, parece que el momento llegó a 51 días del comienzo del Mundial 2026. Es que las principales cadenas de supermercados de Argentina decidieron pisar el acelerador y lanzaron una liquidación de televisores que incluye fuertes rebajas y planes de pago variados. De hecho, aparecieron descuentos de hasta el 42% y en algunos lugares se instalaron las 18 cuotas sin interés.
Por supuesto, todo esto en la antesala de la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, con el protagonismo del campeón del mundo, nuestra querida Selección Argentina de la mano de Lionel Messi y toda la Scaloneta, motivo más que suficiente para renovar el viejo tele y actualizalo por uno nuevo.
En ese sentido, en abril de 2026, en Carrefour, por ejemplo, la apuesta es interesante: ofrecen hasta un 42% de descuento en modelos seleccionados, como:
- Noblex de 43” Full HD a $420.499,42.
- Samsung Crystal de 75” 4K que quedó en $2.279.999,43.
Lo mejor de esta cadena es que, en los equipos de gama más alta, habilitaron hasta 18 cuotas sin interés, hoy por hoy un alivio importante para el presupuesto familiar.
Para los que buscan tecnología de punta y tienen mayor capacidad de pago, el LG OLED de 83” bajó un 36%, aunque su precio sigue siendo para pocos: $9.034.239,36.
Cambiar el televisor de casa en cuotas, una opción posible de cara al Mundial 2026
En tanto, ChangoMás también se prendió a la movida mundialista y puso el foco en televisores de la marca Samsung, con rebajas del 20% y 22% en sus modelos:
- Crystal UHD de 50” a $719.999.
- Crystal UHD de 55” a $779.999.
- Samsung de 32” HD por $329.999.
- Philips con tecnología Ambilight de 55” a $879.999.
Por su parte, Jumbo mantiene una línea de descuentos uniforme, promediando el 10% en gran parte de su catálogo, aunque se destacan:
- Un 15% off en el Philips 4K de 50” en $594.999,15.
- 22% en el Samsung Crystal de 55” a $779.999.
Entre marcas como BGH, Philco, TCL y Telefunken, la oferta es grande y los precios arrancan apenas por encima de los $420.000, convirtiendo esta semana en una oportunidad clave para quienes buscan calidad 4K o Smart TVs con Google TV a precios accesibles.