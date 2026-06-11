Los 25 minutos que jugó Lionel Messi en el amistoso ante Islandia encendieron la llama. El Mundial 2026 ya está entre nosotros y así se siente en las calles, los comercios, los bares, las oficinas y las escuelas de Mendoza.
Bares, comercios y hasta las escuelas cambian su rutina por el arranque del Mundial 2026
Pantallas gigantes, televisores y cotillón celeste y blanco comienzan a invadir rincones mendocinos. El Mundial 2026 largó este jueves y la adrenalina se siente
El calor interno volvió a apoderarse de nosotros. Las mariposas en la panza empezaron a volar. Los recuerdos de Qatar 2022 aparecen como flashes en nuestra memoria y la ilusión… la ilusión está más viva que nunca.
Pantallas y televisores gigantes coparon restaurantes y cafés en Arístides, Belgrano, Sarmiento, Juan B. Justo y Peatonal. Falta para el debut de la Selección argentina, pero en tiempos mundialistas nadie se quiere perder siquiera la inauguración de este jueves. Mucho menos el partido que hará rodar la pelota otra vez y para que comience la pelea por la Copa del Mundo, esa que los argentinos defenderemos a capa y espada.
“El Mundial trae alegría. Recibiremos a los clientes con las camisetas de la Selección puesta”, cuentan en un café del centro mendocino. Como ellos, otros tantos ya empezaron a cambiar sus rutinas, a acomodar agendas y a chequear el fixture seguido para no perderse nada.
Invasión celeste y blanca en Mendoza
Banderitas, pelotas, camisetas, guirnaldas. Todo celeste y blanco. Las vidrieras están vestidas a tono; y en los bares, cafés y restaurantes ya decoraron con cotillón alusivo a la Copa del Mundo.
Los televisores están encendidos en canales de deporte y en los trabajos ya casi no se habla de otra cosa que no sea de Messi.
“Después del último Mundial hemos quedado cebados y hay mucho movimiento en venta de todo lo relativo a la Selección”, confió Diego, de cotillón Zuin, en diálogo con radio Nihuil.
“Decoración, accesorios, anteojos, banderas, banderitas, banderines, cornetas y maquillaje se voló todo”, agregó sobre la fiebre mundialista de los mendocinos.
“Y eso que todavía no empieza”, se esperanzó el comerciante.
En las escuelas, las actividades mundialistas también comenzaron. Algunos colegios pararán este jueves las clases para que los chicos puedan ver la inauguración del Mundial. Otros ya autorizaron a los alumnos a asistir con la camiseta de la Selección en lugar del uniforme.
Se vienen “mundialitos” femeninos y masculinos; clases sobre países y sus banderas; y, por supuesto, teles encendidos para Argentina – Austria, que se jugará en pleno horario escolar el martes 22 de junio.
El debut argentino en el Mundial 2026 será el martes, frente a Argelia. Y la tercera fecha con Jordania el sábado 27. Ambos partidos en horario nocturno.