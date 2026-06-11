Bares, comercios y hasta las escuelas cambian su rutina por el arranque del Mundial 2026

seleccion argentina mendoza mundial 2026 Por el Mundial 2026 los bares y comercios cambian su rutina.

“El Mundial trae alegría. Recibiremos a los clientes con las camisetas de la Selección puesta”, cuentan en un café del centro mendocino. Como ellos, otros tantos ya empezaron a cambiar sus rutinas, a acomodar agendas y a chequear el fixture seguido para no perderse nada.

Embed - AHORA: Mendoza se viste de CELESTE y BLANCO para el Mundial

Invasión celeste y blanca en Mendoza

Banderitas, pelotas, camisetas, guirnaldas. Todo celeste y blanco. Las vidrieras están vestidas a tono; y en los bares, cafés y restaurantes ya decoraron con cotillón alusivo a la Copa del Mundo.

Los televisores están encendidos en canales de deporte y en los trabajos ya casi no se habla de otra cosa que no sea de Messi.

seleccion argentina mendoza mundial 2026 bares Decoración, pantallas gigantes y muchas mesas es lo que tienen preparados los bares de la Arístides para el inicio del Mundial 2026.

“Después del último Mundial hemos quedado cebados y hay mucho movimiento en venta de todo lo relativo a la Selección”, confió Diego, de cotillón Zuin, en diálogo con radio Nihuil.

“Decoración, accesorios, anteojos, banderas, banderitas, banderines, cornetas y maquillaje se voló todo”, agregó sobre la fiebre mundialista de los mendocinos.

“Y eso que todavía no empieza”, se esperanzó el comerciante.

seleccion argentina mendoza mundial 2026 cotillon Las vuvuzelas y todo el merchandising de Argentina se vende en las calles de Mendoza en los días previos al partido de Argentina en el Mundial 2026.

En las escuelas, las actividades mundialistas también comenzaron. Algunos colegios pararán este jueves las clases para que los chicos puedan ver la inauguración del Mundial. Otros ya autorizaron a los alumnos a asistir con la camiseta de la Selección en lugar del uniforme.

Se vienen “mundialitos” femeninos y masculinos; clases sobre países y sus banderas; y, por supuesto, teles encendidos para Argentina – Austria, que se jugará en pleno horario escolar el martes 22 de junio.

El debut argentino en el Mundial 2026 será el martes, frente a Argelia. Y la tercera fecha con Jordania el sábado 27. Ambos partidos en horario nocturno.