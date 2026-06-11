Manuel Adorni presentó su declaración jurada y admitió: "Ahorramos en negro, como la mayoría"

manuel adorni El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni. Foto: Noticias Argentinas

“Tenía que demostrar que no era chorro y la única forma era presentando la declaración jurada”, reflexionó el jefe de Gabinete, quien remarcó que decidió adelantar la presentación pese a que el plazo formal vence el 31 de julio.

Adorni se quejó de la "condena mediática"

"Mi ahorro era previo porque con mi esposa tuvimos esa suerte, trabajé en el sector privado y en 2013 empecé a invertir fuerte en bitcoins, alrededor de 200 mil dólares y gané 300 mil. Y en 2018 empecé a liquidar", se justificó el funcionario.

Por otra parte, se quejó porque en los últimos tres meses, desde que comenzó la polémica con su patrimonio, lo "condenaron mediáticamente", pero advirtió que "debía seguir los pasos judiciales" y por ese motivo no había dado explicaciones públicas sobre la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito.

"El objetivo no soy yo, el objetivo es el Presidente", subrayó Adorni, y agregó: "El Presidente confió ciegamente, él sabe que soy decente y que soy un tipo de bien. Me acusaron de chorro desde el primer día".

Por otra parte, y con respecto a la casa que compró en el country Indio Cuá, expresó que la adquirió "para estar tranquilo" con su familia, después de algunos episodios que sufrió cuando vivía en un departamento del barrio porteño de Caballito, cuya compra también está en la mira.

"Fue un préstamo de un amigo, pusimos un plazo de un año en la hipoteca porque así lo establece la ley. Fue algo lícito y normal", añadió, y al ser consultado por sus gastos con tarjeta de crédito argumentó: "Están protegidos por ley y son datos privados".

Además, ratificó que planea retomar sus tradicionales ruedas de prensa en la Casa Rosada, en su otro rol como vocero del presidente Milei: "Apenas se resuelva este tema, volveré con las conferencias".

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el ojo de la tormenta. Adorni cultivó un tono algo altivo durante sus conferencias de prensa. Últimamente lo moderó, escándalos de por medio. Habrá que ver qué pasa en el futuro.

La última declaración

En la declaración anterior, entregada en marzo de 2025, el funcionario expuso un patrimonio integrado por propiedades inmobiliarias, tenencias en dólares y una cuenta bancaria en Estados Unidos. Pero los bienes que figuraban eran menos que los que ahora admite.

Según la documentación, declaró dos departamentos: uno adquirido en 2014 del cual posee el 50 por ciento de titularidad, valuado en 777.000 pesos, y otro comprado en 2016 consignado con una valuación de $3.652.682.

En el apartado financiero, informó la tenencia de 42.500 dólares en efectivo -mucho menos que los U$S 500.000 que admitió ahora-, monto que ya había sido consignado en presentaciones anteriores.

Además, declaró una cuenta bancaria radicada en Estados Unidos con un saldo de 6.220 dólares. Según el formulario, ambos montos no registraron modificaciones respecto de la presentación previa.

La declaración patrimonial también incluyó 1.950.000 pesos en efectivo y detalló ingresos netos anuales por trabajo en relación de dependencia por 40,3 millones de pesos.

El formulario fue rubricado por el actual jefe de Gabinete bajo la fórmula de declaración jurada exigida por la normativa electoral de la Ciudad.

Y un dato relevante: la presentación analizada corresponde al período previo a su desembarco en la Jefatura de Gabinete, cargo que asumió en noviembre de 2025 tras dejar la Secretaría de Comunicación y Medios.

Adorni se adhirió a la Ley de Inocencia Fiscal

La presentación se produjo horas después de que Adorni se adhiriera al Régimen Simplificado de Ganancias contemplado en la denominada Ley de Inocencia Fiscal y, pintorescamente, durante la misma semana en la que comienza el Mundial de Fútbol 2026.

La Oficina Anticorrupción y los organismos de control analizarán la información aportada para determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados y la evolución de su patrimonio.

La situación del funcionario generó un fuerte debate político en las últimas semanas. Mientras el presidente Javier Milei ratificó públicamente su respaldo y descartó una eventual salida del gobierno, sectores de la oposición reclaman explicaciones sobre el crecimiento patrimonial del funcionario y aguardan el avance de la investigación judicial.