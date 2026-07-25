Cada 25 de julio, la provincia rinde homenaje a Santiago Apóstol con una jornada que combina la misa central en la Parroquia Santiago Apóstol y San Nicolás, la procesión por la Peatonal Sarmiento y la tradicional paella popular. La devoción, que se remonta a los primeros años de la fundación de Mendoza, está profundamente asociada a la creencia popular de que el santo protege a la provincia de los temblores.
Fe, historia y tradición: así celebró Mendoza a su Santo Patrono Santiago
Como cada año, la provincia conmemoró un nuevo Patrono Santiago. Cientos de fieles coparon la Peatonal
La jornada se vive como un feriado provincial inamovible por la ley N° 4.081 de 1976, y que combina la devoción religiosa con una de las tradiciones más arraigadas del imaginario colectivo mendocino: la creencia de que, si no se lo homenajea como corresponde, el santo "castiga" con un temblor.
Quién fue Santiago Apóstol
Santiago, conocido como "el Mayor", fue uno de los doce apóstoles elegidos por Jesús, hijo de Zebedeo y hermano de Juan Evangelista. Según la tradición cristiana, fue uno de los discípulos más cercanos a Cristo: estuvo presente en episodios centrales de su vida, como la Transfiguración, y tras la muerte y resurrección de Jesús habría llevado el Evangelio hasta la península ibérica. Sus restos descansan, según la tradición, en Santiago de Compostela, uno de los principales destinos de peregrinación del mundo.
Por qué es el patrono de Mendoza
La devoción a Santiago llegó a América con la colonización española, que lo veneraba como patrono de las Españas. En Mendoza, su figura quedó ligada a la ciudad desde los primeros años de la fundación: las actas del Cabildo registran la costumbre de pasear su estandarte desde comienzos del siglo XVII, y hacia 1575 ya se lo menciona explícitamente como patrono y abogado de la ciudad.
Con el correr de los siglos, la figura de Santiago se asoció particularmente a la protección frente a los temblores, uno de los riesgos naturales que más preocupó históricamente a los mendocinos. La imagen que la provincia veneró durante más de 400 años fue la del "Santiago guerrero" o "matamoros", traída desde España en 1600. En 2001 esa imagen fue reemplazada por otra que muestra al santo como peregrino, faceta ligada a su prédica en Judea, Samaria y España.
Cómo se celebra cada año
La jornada central se desarrolló en la Parroquia Santiago Apóstol y San Nicolás, sobre la Peatonal Sarmiento 150. El programa combinó momentos religiosos y populares: desde el mediodía tuvo lugar un patio de comidas con la clásica paella, además de números artísticos, espacios de oración y confesiones dentro del templo. Por la tarde se celebró la misa central y, al finalizar, la imagen del santo patrono fue acompañada en procesión por la Peatonal.
A la agenda religiosa y popular se suma, desde hace años, una cita para los amantes del turf: el tradicional Clásico Santo Patrono Santiago, que se corre en el marco de una jornada hípica con varias carreras y clásicos mayores.