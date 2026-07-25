Fe, historia y tradición: así celebró Mendoza a su Santo Patrono Santiago

Encabezaron la procesión: la vicegobernadora Hebe Casado, el Monseñor Marcelo Colombo y el padre Marcelo De Benedectis y la reina de la Vendimia, Azul Antolinez. Foto: Axel Lloret.

Una paella de grandes dimensiones y la gente aguardando para disfrutar de una porción. La postal que se repite cada año. Foto: Axel Lloret

Por qué es el patrono de Mendoza

La devoción a Santiago llegó a América con la colonización española, que lo veneraba como patrono de las Españas. En Mendoza, su figura quedó ligada a la ciudad desde los primeros años de la fundación: las actas del Cabildo registran la costumbre de pasear su estandarte desde comienzos del siglo XVII, y hacia 1575 ya se lo menciona explícitamente como patrono y abogado de la ciudad.

Con el correr de los siglos, la figura de Santiago se asoció particularmente a la protección frente a los temblores, uno de los riesgos naturales que más preocupó históricamente a los mendocinos. La imagen que la provincia veneró durante más de 400 años fue la del "Santiago guerrero" o "matamoros", traída desde España en 1600. En 2001 esa imagen fue reemplazada por otra que muestra al santo como peregrino, faceta ligada a su prédica en Judea, Samaria y España.

La misa en el corazón de la Peatonal con cientos de fieles. Foto: Axel Lloret

Cómo se celebra cada año

La jornada central se desarrolló en la Parroquia Santiago Apóstol y San Nicolás, sobre la Peatonal Sarmiento 150. El programa combinó momentos religiosos y populares: desde el mediodía tuvo lugar un patio de comidas con la clásica paella, además de números artísticos, espacios de oración y confesiones dentro del templo. Por la tarde se celebró la misa central y, al finalizar, la imagen del santo patrono fue acompañada en procesión por la Peatonal.

Los mendocinos renovaron su fe a Patrono Santiago. Foto: Axel Lloret.

A la agenda religiosa y popular se suma, desde hace años, una cita para los amantes del turf: el tradicional Clásico Santo Patrono Santiago, que se corre en el marco de una jornada hípica con varias carreras y clásicos mayores.

Monseñor Marcelo Colombo ofició la misa este sábado feriado en Mendoza por la fiesta de Patrono Santiago. Foto: Axel Lloret.