Estudio descubre el arma secreta de los monos para evitar conflictos: abrazarse

Las imágenes de las cámaras captaron una serie de interacciones físicas variadas entre los participantes del experimento. Los ejemplares intercambiaron palmadas suaves, besos breves junto a largos abrazos para lograr suavizar el ambiente general. Aquellos individuos que mantenían mayor contacto físico previo lograban luego comer juntos de forma mucho más pacífica frente a los comederos repletos.

Las diferencias de comportamiento entre ambas especies exhibieron dinámicas sociales verdaderamente únicas. Los chimpancés machos, por ejemplo, utilizaron gestos de confianza extrema como introducir sus dedos directamente en la boca de otro compañero de manada. Semejante nivel de vulnerabilidad física representa una verdadera arma pacífica frente a posibles agresiones físicas o peleas por los recursos.

Evolución en marcha

Los grupos con jerarquías muy dominantes mostraron una cantidad mucho menor de comportamientos de consuelo o afecto mutuo. Por el contrario, las comunidades más tolerantes registraron cadenas enteras de individuos tocándose unos a otros sucesivamente. Dicha actitud grupal lograba apaciguar rápidamente cualquier conflicto emergente durante la alimentación compartida por toda la tribu.

La observación sistemática de conductas similares en humanos subraya fuertemente la importancia evolutiva del tacto social cotidiano. Las personas también buscan instintivamente darse la mano antes de una negociación comercial tensa o un encuentro deportivo. Para la ciencia, tales similitudes confirman plenamente que las herramientas naturales para gestionar tensiones sociales provienen de un ancestro común antiquísimo.