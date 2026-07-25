Estudio descubre la verdad tras los sacrificios: así morían los niños incas

Verónica Silva-Pinto lideró el trabajo para la Universidad Diego Portales. La especialista afirmó: "La Capacocha no se limitaba al acto final de ofrenda en la montaña". Según la arqueóloga, constituía un proceso ritual prolongado que comenzaba meses antes e involucraba movilidad, cambios dietéticos, participación comunitaria o creación de paisajes sagrados.

El estudio profundizó en las costumbres de los incas.

Un destino sagrado

Muestras capilares evidenciaron largos traslados territoriales. El niño caminó miles de kilómetros desde Cuzco durante nueve meses. Las menores recorrieron tramos cortos por un trimestre. Silva-Pinto explicó: "Los individuos que eran ofrecidos adquirían un nuevo estatus ritual y podían convertirse en mediadores entre comunidades, montañas, divinidades, el Estado".

Ciertos especialistas mantuvieron cautela frente a las conclusiones. La bioarqueóloga Dagmara Socha señaló: "Los análisis isotópicos por sí solos no permiten reconstruir la ruta potencial tomada durante el viaje". Pablo Mignone cuestionó la narrativa centralizada advirtiendo que considerar a Cuzco como único motor conquistador representa una interpretación científica debatible.