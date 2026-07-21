Estudio marca el uso excesivo de redes sociales en adolescentes como un síntoma de un síndrome particular

El equipo médico analizó los datos de más de once mil jóvenes en Estados Unidos durante un lustro. Cada participante evaluó anualmente su nivel de dependencia hacia las plataformas digitales. Al mismo tiempo, los padres reportaron posibles dificultades de atención. Los investigadores midieron los cambios individuales año tras año para obtener conclusiones precisas sin comparar a los chicos entre sí.

Las advertencias del estudio

El estudio se enfocó en jóvenes de Estados Unidos.

La investigación diferenció el simple tiempo de pantalla de la verdadera adicción. Las horas de navegación no mostraron tanta relevancia como la pérdida de control sobre el hábito. Lo que realmente cuenta para los médicos no son las horas frente al celular, sino el momento en que los adolescentes ya no logran frenar su consumo o sienten angustia al desconectarse.