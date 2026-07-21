Estudio marca el uso excesivo de redes sociales en adolescentes como un síntoma de un síndrome particular

Un estudio reciente de la Universidad de California encontró un vínculo preocupante para la salud mental. Los especialistas comprobaron que el uso compulsivo de las redes sociales suele anticipar la aparición de signos clínicos asociados al TDAH. La situación afecta de forma particular a los adolescentes varones durante una etapa específica del desarrollo.
El equipo médico analizó los datos de más de once mil jóvenes en Estados Unidos durante un lustro. Cada participante evaluó anualmente su nivel de dependencia hacia las plataformas digitales. Al mismo tiempo, los padres reportaron posibles dificultades de atención. Los investigadores midieron los cambios individuales año tras año para obtener conclusiones precisas sin comparar a los chicos entre sí.
Las advertencias del estudio
La investigación diferenció el simple tiempo de pantalla de la verdadera adicción. Las horas de navegación no mostraron tanta relevancia como la pérdida de control sobre el hábito. Lo que realmente cuenta para los médicos no son las horas frente al celular, sino el momento en que los adolescentes ya no logran frenar su consumo o sienten angustia al desconectarse.
Los varones de catorce a dieciséis años presentaron mayor vulnerabilidad ante la falta de control. Según los científicos, la sensibilidad frente a las recompensas inmediatas propicia conductas riesgosas en esa franja de edad. Las redes sociales explotan dichas vulnerabilidades mediante notificaciones constantes para generar estímulos rápidos difíciles de ignorar mientras el cerebro madura.
Diferencias claras por género
Las mujeres mostraron un comportamiento distinto frente a los mismos estímulos digitales. Aquellas con problemas previos de atención tendieron a desarrollar hábitos de navegación conflictivos. La relación con el TDAH en el grupo femenino funcionó como una asociación de fondo constante, muy diferente al cambio anual abrupto que experimentaron los varones luego del uso abusivo.
Los especialistas recomiendan observar las actitudes cotidianas para detectar trastornos a tiempo. Las alertas tempranas incluyen el descuido de las tareas escolares o alteraciones graves del sueño. El monitoreo riguroso del reloj pasó a un segundo plano, para darle prioridad a la capacidad de los jóvenes para dominar sus propios impulsos.