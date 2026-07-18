La ciencia destruye uno de los mitos del home office con un estudio

Para quienes hacen home office un día por semana, el ahorro en transporte ronda los 218 kilos de emisiones. Como contrapartida, mantener un espacio cálido agrega 236 kilos, con otros 50 kilos extras por duplicar aparatos electrónicos. El saldo final arrojó un aumento general de contaminación.

La solución que se ve en el estudio

Ir a la oficina genera contaminación por el transporte, generalmente.

El inconveniente principal radica en los grandes edificios corporativos. Las empresas continúan iluminando pisos enteros aunque queden pocos empleados presenciales. El consumo energético comercial apenas disminuye, mientras las casas particulares encienden estufas para climatizar ambientes de trabajo que antes permanecían apagados toda la tarde.

Los especialistas recomiendan aplicar cambios inmediatos. Apagar pantallas secundarias o calefaccionar únicamente el cuarto en uso mejora el balance ecológico. Por su parte, las compañías necesitan reducir sus metros cuadrados alquilados para que el estudio cobre sentido. Achicar áreas vacías representa el verdadero paso hacia la meta climática.