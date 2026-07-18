Las horas previas a la final mundialista entre España y Argentina se llenan de emoción, creencias, cábalas y predicciones, por supuesto. Cada país sabe a lo que se enfrenta y estará dispuesto a dejarlo todo, aunque el destino ya está escrito y el mentalista Tony Kamo lo predijo.
"Va a ser...": el mentalista español Tony Kamo predijo cuál será la selección que se quede con la Copa del Mundo
El famoso psicólogo español vaticinó el resultado de España-Argentina horas antes de la gran final. su predicción es sorprendente
El famoso psicólogo español que realiza su actividad en torno a la hipnosis y el mentalismo dio sus predicciones sobre quién será el ganador que se llevará el trofeo del Mundial 2026 y esto es lo que dijo.
"Va a ser...": Tony Kamo predijo cuál será la selección que se quede con la Copa del Mundo
Antonio Moreno Cabello, conocido como Tony Kamo, es un psicólogo español que realiza su actividad en torno a la hipnosis y el mentalismo, por eso se atrevió a dar su predicción para la gran final a través de una frase que, sin dudas, encendió las alarmas de todos los hinchas ansiosos.
El hombre es español y se creyó que su preferencia por la Selección de España era clara, por lo que se presumió de antemano el resultado. Pero no fue así. De hecho, el mentalista se sinceró ante el mundo y vaticinó quién será el ganador entre la Selección Argentina y España.
Primero, advirtió que ve con muy buenos ojos un partidazo de Lamine Yamal, la única figura relevante que tiene el seleccionado español. Luego, sobre Messi expresó que va a ser muy difícil poder superarlo y respecto a la Selección Argentina fue tajante: dijo que tiene una resiliencia alucinante y cuando parecía que estaba acabada, se levantó.
Finalmente, Tony Kamo se refirió a su predicción sobre el resultado de la final y el país que levantará la copa del mundo: "El partido va a ser muy increíble. Sé que Argentina va a ganar por goleada” y sobre si el seleccionado español podrá con el capitán de la Albiceleste aseguró: “No, va a ser imposible. Olvídate".
En pocas palabras
- Mentalista español: Tony Kamo predijo el resultado de la final entre España y Argentina.
- Predicción Kamo: Vislumbró un partido increíble, asegurando que habrá una goleada.