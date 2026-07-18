"Va a ser...": el mentalista español Tony Kamo predijo cuál será la selección que se quede con la Copa del Mundo

El hombre es español y se creyó que su preferencia por la Selección de España era clara, por lo que se presumió de antemano el resultado. Pero no fue así. De hecho, el mentalista se sinceró ante el mundo y vaticinó quién será el ganador entre la Selección Argentina y España.

Primero, advirtió que ve con muy buenos ojos un partidazo de Lamine Yamal, la única figura relevante que tiene el seleccionado español. Luego, sobre Messi expresó que va a ser muy difícil poder superarlo y respecto a la Selección Argentina fue tajante: dijo que tiene una resiliencia alucinante y cuando parecía que estaba acabada, se levantó.

Para el mentalista, Argentina será la ganadora ante el seleccionado español.

Finalmente, Tony Kamo se refirió a su predicción sobre el resultado de la final y el país que levantará la copa del mundo: "El partido va a ser muy increíble. Sé que Argentina va a ganar por goleada” y sobre si el seleccionado español podrá con el capitán de la Albiceleste aseguró: “No, va a ser imposible. Olvídate".