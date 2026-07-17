La FIFA confirmó el árbitro para la final de la Copa del Mundo 2026: el oscuro antecedente con la Selección argentina

Slavko Vincic será el juez principal de la final del mundo entre la Selección argentina y España.

El perfil del árbitro principal y el antecedente de la Selección argentina

Vincic guarda un antecedente reciente y negativo con los dirigidos por Lionel Scaloni: fue el árbitro en el debut en el Mundial de Qatar 2022, cuando la Selección argentina cayó por 2 a 1 ante Arabia Saudita, en la que hasta ahora fue la última derrota en una Copa del Mundo.

Más allá de ese recuerdo, su carrera dentro del campo es considerada prácticamente intachable. Es internacional desde 2010 y está señalado como el árbitro más importante de Eslovenia debido a que acumula experiencia en partidos de máxima exigencia.

Entre sus antecedentes más destacados aparecen la semifinal de la Nations League 2023 entre España e Italia, la final de la Europa League 2022 y la final de la Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund, disputada en Wembley.

La final del domingo será su sexto partido en una Copa del Mundo. Además del Argentina-Arabia Saudita y el Gales-Inglaterra de Qatar 2022, en esta edición dirigió Brasil-Marruecos, Jordania-Argelia y México-Ecuador. En esos encuentros acumuló 15 tarjetas amarillas y una roja.

Sin embargo, el nombre de Vincic también aparece vinculado a un episodio extrafutbolístico que generó fuerte repercusión. En 2020 fue detenido durante un operativo policial en una cabaña de Bijeljina, Bosnia y Herzegovina, en el marco de una investigación por una presunta red de prostitución, drogas y armas. Vincic negó cualquier participación en los hechos y aseguró que había aceptado una invitación para almorzar.

Según trascendió entonces, el árbitro estaba en el lugar junto a Tijana Maksimovic, señalada como presunta líder de la red investigada. De todos modos, Vincic fue liberado sin cargos y la Federación de Eslovenia respaldó su versión al considerar que se trató de un "malentendido" y que el juez había estado "en el lugar equivocado en el momento inadecuado".