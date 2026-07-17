Los Pumitas se despidieron del Mundial M20 con una derrota frente a Australia

Los Pumitas no pudieron mantener el nivel mostrado en la fase de grupos y se despidieron del Mundial M20 con una derrota por ad 52 a 29 ante Australia para finalizar en el 8vo puesto.
Los Pumitas no pudieron mantener el nivel mostrado en la fase de grupos y se despidieron del Mundial M20 con una derrota ante Australia
Los Pumitas no pudieron mantener el nivel mostrado en la fase de grupos y se despidieron del Mundial M20 con una derrota por ad 52 a 29 ante Australia para finalizar en el 8vo puesto.
Con los mendocinos Bautista Salinas y Federico Serpa como titulares, además de Laureano Valle y Tomás Canedo ingresando desde el banco, el seleccionado nacional solo pudo equilibrar el encuentro por momentos y culminó el Mundial con una campaña de dos victorias y 3 caídas que no refleja de manera fiel lo cerca que estuvieron de llegar a semifinales.
Pese al try de Simón Pfister convertido por Serpa y el penal del apertura mendocino, los dirigidos por Nicolás Fernández Miranda se fueron al descanso con una clara desventaja de 33 a 10 ante un rival superior en el contacto y en el juego.
En la segunda parte, el try de Salinas y la conversión de Serpa sirvió para achicar la distancia, luego llegó otra conquista de Nicolás Cambiasso y el gol de Serpa, pero no fue suficiente para inquietar a los oceánicos.
En el cierre, con los cambios, el equipo argentino buscó un último try y lo terminó apoyando Canedo para cerrar el resultado final en 52 a 29.