Los Pumitas se despidieron del Mundial M20 con una derrota frente a Australia

Con los mendocinos Bautista Salinas y Federico Serpa como titulares, además de Laureano Valle y Tomás Canedo ingresando desde el banco, el seleccionado nacional solo pudo equilibrar el encuentro por momentos y culminó el Mundial con una campaña de dos victorias y 3 caídas que no refleja de manera fiel lo cerca que estuvieron de llegar a semifinales.

Canedo, Serpa y Salinas, tres de los mendocinos de Los Pumitas en el Mundial M20.

Pese al try de Simón Pfister convertido por Serpa y el penal del apertura mendocino, los dirigidos por Nicolás Fernández Miranda se fueron al descanso con una clara desventaja de 33 a 10 ante un rival superior en el contacto y en el juego.