Inicio Ovación Rugby Los Pumitas
Rugby internacional

Los Pumitas se despidieron del Mundial M20 con una derrota frente a Australia

Los Pumitas no pudieron mantener el nivel mostrado en la fase de grupos y se despidieron del Mundial M20 con una derrota ante Australia

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Mal cierre para Los Pumitas en el Mundial.

Mal cierre para Los Pumitas en el Mundial.

Los Pumitas no pudieron mantener el nivel mostrado en la fase de grupos y se despidieron del Mundial M20 con una derrota por ad 52 a 29 ante Australia para finalizar en el 8vo puesto.

Con los mendocinos Bautista Salinas y Federico Serpa como titulares, además de Laureano Valle y Tomás Canedo ingresando desde el banco, el seleccionado nacional solo pudo equilibrar el encuentro por momentos y culminó el Mundial con una campaña de dos victorias y 3 caídas que no refleja de manera fiel lo cerca que estuvieron de llegar a semifinales.

Canedo, Serpa y Salinas, tres de los mendocinos de Los Pumitas en el Mundial M20.

Canedo, Serpa y Salinas, tres de los mendocinos de Los Pumitas en el Mundial M20.

Pese al try de Simón Pfister convertido por Serpa y el penal del apertura mendocino, los dirigidos por Nicolás Fernández Miranda se fueron al descanso con una clara desventaja de 33 a 10 ante un rival superior en el contacto y en el juego.

En la segunda parte, el try de Salinas y la conversión de Serpa sirvió para achicar la distancia, luego llegó otra conquista de Nicolás Cambiasso y el gol de Serpa, pero no fue suficiente para inquietar a los oceánicos.

En el cierre, con los cambios, el equipo argentino buscó un último try y lo terminó apoyando Canedo para cerrar el resultado final en 52 a 29.

Los Pumitas en Mundial M20

  • vs Estados Unidos 78-14
  • vs Irlanda 62-40
  • vs Inglaterra 38-40
  • Semifinal por el 5to al 8vo puesto vs Escocia 26-44
  • Partido por el 7mo puesto – Viernes 17 de julio | 11:00 h (hora argentina) vs Australia

Temas relacionados:

Más sobre Rugby

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas