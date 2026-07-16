Con la tercera fecha del flamante Nations Championship, Los Pumas cerrarán la fase inicial ante Inglaterra en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
Cuándo juegan Los Pumas vs. Inglaterra por el Nations Championship: día, hora, TV y formaciones confirmadas
Con la tercera fecha del flamante Nations Championship, Los Pumas cerrarán la fase inicial ante Inglaterra en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
El encuentro se jugará este sábado 18 de julio desde las 16 con TV en vivo por ESPN y Disney Plus y los dirigidos por Felipe Contepomi se vuelven a ver las caras con los ingleses tras el vibrante encuentro disputado en noviembre pasado en Twickenham (fue derrota 27-23).
En 31 partidos disputados, Los Pumas obtuvieron 5 triunfos, 2 empates y 24 derrotas, aunque el último triunfo en nuestro país fue en 2009 en Salta (24-22).
Por otro lado, el seleccionado nacional se mantiene invicto en Santiago donde venció a Escocia en 2022 (34-31) y Sudáfrica (29-28) en 2024.
Los Pumas llegan a este encuentro tras caer ante Escocia en Córdoba (47-38) y vencer a Gales en San Juan (35-21). Inglaterra, por su parte, cayó ante Sudáfrica (45-21) y venció a Fiji (73-8).
Los Pumas presentarán dos variantes: Mayco Vivas ingresará por Boris Wenger y Matías Moroni lo hará en lugar de Lucio Cinti. La novedad del banco de suplentes es la inclusión del cordobés Efraín Elías.
La formación de Los Pumas para recibir a Inglaterra
- 1. VIVAS, Mayco (41 caps)
- 2. MONTOYA, Julián (119 caps) – Capitán
- 3. RAPETTI, Tomás (5 caps)
- 4. PETTI, Guido (100 caps)
- 5. ALEMANNO, Matías (101 caps)
- 6. GRONDONA, Santiago (28 caps)
- 7. KREMER, Marcos (82 caps)
- 8. OVIEDO, Joaquín (24 caps)
- 9. GARCÍA, Gonzalo (18 caps)
- 10. ALBORNOZ, Tomás (23 caps)
- 11. CARRERAS, Mateo (35 caps)
- 12. PICCARDO, Justo (12 caps)
- 13. MORONI, Matías (96 caps)
- 14. DELGUY, Bautista (41 caps)
- 15. CARRERAS, Santiago (66 caps) – Vicecapitán
Suplentes
- 16. RUIZ, Ignacio (29 caps)
- 17. WENGER, Boris (7 caps)
- 18. DELGADO, Pedro (10 caps)
- 19. ELÍAS, Efraín (2 caps)
- 20. MATERA, Pablo (123 caps) – Vicecapitán
- 21. MORO, Joaquín (4 caps)
- 22. BENÍTEZ CRUZ, Simón (11 caps)
- 23. CINTI, Lucio (41 caps)
Los 15 de Inglaterra
- 1. GENGE, Ellis
- 2. GEORGE, Jamie
- 3. HEYES, Joe
- 4. COLES, Alex
- 5. MARTIN, George
- 6. CHESSUM, Ollie
- 7. PEPPER, Guy
- 8. EARL, Ben
- 9. VAN POORTVLIET, Jack
- 10. SMITH, Fin
- 11. FEYI WABOSO, Immanuel
- 12. ATKINSON, Seb
- 13. SLADE, Henry
- 14. FREEMAN, Tommy
- 15. SMITH, Marcus
Suplentes
- 16. COWAN-DICKEY, Luke
- 17. IYOGUN, Emmanuel
- 18. OPOKU FORDJOUR, Asher
- 19. CURRY, Tom
- 20. POLLOCK, Henry
- 21. SPENCER, Ben
- 22. JANSE VAN RENSBURG, Benhard
- 23. CALUORI, Noah
El calendario de Los Pumas
- 4 de julio – Los Pumas 38 vs Escocia 47 – Córdoba (Nations Championship)
- 11 de julio – Los Pumas 35 vs Gales 21 – San Juan (Nations Championship)
- 18 de julio – Los Pumas vs Inglaterra – 16:00 hs – Santiago del Estero (Nations Championship)
- 8 de agosto – Los Pumas vs Sudáfrica – 16:00 hs – Buenos Aires, Vélez (Test-Match)
- 29 de agosto – Los Pumas vs Australia – 16:00 hs – Jujuy (Test-Match)
- 5 de septiembre – Los Pumas vs Australia – 18:00 hs – Mendoza (Test-Match)
- 6 de noviembre – Los Pumas vs Irlanda – 17:10 hs – Dublín (Nations Championship)
- 14 de noviembre – Los Pumas vs Italia – 8:40 hs – Génova (Nations Championship)
- 21 de noviembre – Los Pumas vs Francia – 17:10 hs – París (Nations Championship)
- 27-28-29 de noviembre – Fin de semana de finales – Twickenham, Londres (Nations Championship)
*Los partidos están en HORA ARGENTINA.