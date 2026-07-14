Los Pumas también jugarán contra Inglaterra: día, hora y TV del duelo por el Nations Championship

Salvo algunos golpes todos los jugadores están en condiciones de jugar, pero habrá que esperar hasta el jueves para conocer la formación de Los Pumas para el tercer y último partido como locales en esta nueva competencia entre los seleccionados del Hemisferio Sur y Norte.

Inglaterra, un rival siempre peligroso

El seleccionado inglés llegó este lunes al país y completará una serie de 3 partidos en 3 continentes distintos ya que debutó ante Sudáfrica, en Johannesburgo (perdió 45-21) y luego volvió para golear (73-8) en Liverpool a Fiji (cedió la localía).

El conjunto dirigido por Steve Borthwick incluye solo una variante ya que Raffi Quirke, medios scrum de Newcastle, se sumó por la lesión de Alex Mitchell.

El Nations Championship 2026

La 3ra fecha

4.10 Nueva Zelanda vs Irlanda

5.40 Japón vs Francia

7.10 Australia vs Italia

10.10 Fiji vs Escocia

1240 Sudáfrica vs Gales

16.10 Los Pumas vs Inglaterra

Todos los partidos están en hora argentina y se podrán ver por ESPN y Disney Plus.

Posiciones