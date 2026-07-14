Los Pumas también jugarán contra Inglaterra: día, hora y TV del duelo por el Nations Championship

Los Pumas ya están en Santiago del Estero donde el próximo sábado cerrarán la primera ventana del Nations Championship 2026 enfrentando nada menos que a Inglaterra.
Los Pumas ya están en Santiago del Estero donde el próximo sábado cerrarán la primera ventana del Nations Championship 2026 enfrentando nada menos que a Inglaterra.
El encuentro entre el seleccionado nacional y los ingleses, con el condimento del que jugarán ambos países en el Mundial de fútbol, se jugará este sábado 18 de julio a las 16, en el estadio Madre de Ciudades y con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.
Los dirigidos por Felipe Contepomi, con los mendocinos Rodrigo Isgró y Agustín Sarelli, llegaron el domingo a la provincia norteña, con el mismo plantel que estuvo la semana pasada en San Juan y con el objetivo de conseguir una victoria después de la derrota ante Escocia (47-38) y el triunfo frente a Gales(35-21).
Salvo algunos golpes todos los jugadores están en condiciones de jugar, pero habrá que esperar hasta el jueves para conocer la formación de Los Pumas para el tercer y último partido como locales en esta nueva competencia entre los seleccionados del Hemisferio Sur y Norte.
El seleccionado inglés llegó este lunes al país y completará una serie de 3 partidos en 3 continentes distintos ya que debutó ante Sudáfrica, en Johannesburgo (perdió 45-21) y luego volvió para golear (73-8) en Liverpool a Fiji (cedió la localía).
El conjunto dirigido por Steve Borthwick incluye solo una variante ya que Raffi Quirke, medios scrum de Newcastle, se sumó por la lesión de Alex Mitchell.
La 3ra fecha
Todos los partidos están en hora argentina y se podrán ver por ESPN y Disney Plus.
Posiciones