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Copa Argentina 2026

Cómo sigue la Copa Argentina tras la clasificación de Independiente Rivadavia a octavos de final

Se reinició el fútbol argentino con los 16avos de final de la Copa Argentina y la clasificación de Independiente Rivadavia ante Tigre.

Por UNO
La Lepra espera por River o Aldosivi.

La Lepra espera por River o Aldosivi.

Todavía no termina el Mundial 2026, pero ya se reinició el fútbol argentino con los 16avos de final de la Copa Argentina y la clasificación de Independiente Rivadavia ante Tigre.

El único gol de la tarde en el estadio Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba, fue convertido por Luciano Gómez, de penal, y el resultado mantiene en carrera al campeón defensor del certamen que ahora espera como rival al ganador entre River y Aldosivi, que se medirán el próximo viernes 17 de julio en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, a partir de las 21:45.

Ese encuentro será el cierre de los 16avos de final que tendrán intensa actividad esta semana con otros 3 encuentros entre jueves y viernes.

Independiente Rivadavia está entre los 16 mejores de la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia está entre los 16 mejores de la Copa Argentina.

Los 16avos de final de la Copa Argentina

Ya jugaron

  • Gimnasia La Plata 3 - Acassuso 0
  • Deportivo Morón 1 - Midland 2
  • Vélez 2 - Gimnasia y Tiro de Salta 0
  • Banfield 1 (5) - San Martín de Tucumán 1 (4)
  • Platense 0 (4) - San Martín de San Juan 0 (3)
  • Talleres 0 - Atlético Tucumán 3
  • Unión 0 - Independiente 2
  • Gimnasia de Jujuy 2 (2) - Belgrano 2 (4)
  • Instituto 2 - Lanús 1
  • Estudiantes 3 - Rosario Central 0
  • Barracas Central 1-0 Huracán
  • Independiente Rivadavia vs. Tigre

Faltan jugarse

  • Jueves 16/7 a las 18.45 Racing vs. Defensa y Justicia, en Quilmes
  • Jueves 16/7 a las 21.45 Boca vs. Sarmiento, en Rosario
  • Viernes 17/7 a las 18.45 San Lorenzo vs Riestra, en Morón
  • Viernes 17/7 a las 21.45 River vs. Aldosivi, en Salta

Cruces de octavos de final

  • Banfield vs Midland
  • Estudiantes vs. Barracas
  • Platense vs Instituto
  • Atlético Tucumán vs Independiente
  • Belgrano vs. Racing o Defensa y Justicia
  • Independiente Rivadavia vs. River o Aldosivi
  • Gimnasia La Plata vs. San Lorenzo o Riestra
  • Vélez vs. Boca o Sarmiento

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