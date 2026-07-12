Cómo sigue la Copa Argentina tras la clasificación de Independiente Rivadavia a octavos de final

El único gol de la tarde en el estadio Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba, fue convertido por Luciano Gómez, de penal, y el resultado mantiene en carrera al campeón defensor del certamen que ahora espera como rival al ganador entre River y Aldosivi, que se medirán el próximo viernes 17 de julio en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, a partir de las 21:45.

Ese encuentro será el cierre de los 16avos de final que tendrán intensa actividad esta semana con otros 3 encuentros entre jueves y viernes.