Tiene 2 temporadas de 6 capítulos, es de época y Netflix anunció el estreno de otra entrega más picante

Netflix: de qué trata la serie La emperatriz

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie La emperatriz versa: "Isabel y Elena viajan a ver a Francisco José, que, según se creía, iba a pedir la mano de Elena. En la fiesta, todos quedan impactados con la decisión del emperador".

Dividido entre el deber y la pasión, el emperador Francisco José sigue su corazón y se casa con la rebelde y fascinante Isabel, una emperatriz poco convencional, versa Netflix.

Austria, siglo XIX. El am0r entre la apasionada y rebelde Sisí y el emperador Francisco José hace frente a presiones, intrigas y luchas de poder en la corte vienesa.

En un inesperado giro del destino y contra todo pronóstico, surge un amor fuera de lo normal entre el emperador Franz (Philip Froissant) y Elisabeth (Devrim Lingnau).

Juntos emprenden un peligroso camino por el que, entre luchas en el poder e intrigas, la emperatriz se enfrenta a quienes no creen en ella.

Netflix: tráiler de la serie La emperatriz

Reparto de La emperatriz, la serie de Netflix de época

Devrim Lingnau (emperatriz Isabel "Sisí")

Philip Froissant (emperador Francisco José)

Melika Foroutan

Johannes Nussbaum

Elisa Schlott

Jördis Triebel

Almila Bagriacik

Wiebke Puls

Dónde ver la serie La emperatriz, según la zona geográfica