La plataforma de series y películas de Netflix cuenta con una aclamada producción dentro de su catálogo. Tal es el caso de un drama de época basado en hechos reales que es aclamado en todo el mundo: La emperatriz.
Tiene 2 temporadas de 6 capítulos, es de época y Netflix anunció el estreno de otra entrega más picante
El drama histórico protagonizado por Devrim Lingnau y Philip Froissant, tendrá una nueva temporada en Netflix
A lo largo de dos temporadas de 6 capítulos cada una, esta serie de Netflix creada por Katharina Eyssen está basada en la vida de Sissi y su historia siendo la Emperatriz de Austria.
La serie de Netflix, que tendrá otra temporada, es fiel a la historia real de Sissi, que fue igual de trágica que en el drama ficticio: se casó con su primo siendo una adolescente y desde entonces vivió obligada a seguir normas sociales y de protocolo que no entendía.
Netflix: de qué trata la serie La emperatriz
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie La emperatriz versa: "Isabel y Elena viajan a ver a Francisco José, que, según se creía, iba a pedir la mano de Elena. En la fiesta, todos quedan impactados con la decisión del emperador".
Dividido entre el deber y la pasión, el emperador Francisco José sigue su corazón y se casa con la rebelde y fascinante Isabel, una emperatriz poco convencional, versa Netflix.
Austria, siglo XIX. El am0r entre la apasionada y rebelde Sisí y el emperador Francisco José hace frente a presiones, intrigas y luchas de poder en la corte vienesa.
En un inesperado giro del destino y contra todo pronóstico, surge un amor fuera de lo normal entre el emperador Franz (Philip Froissant) y Elisabeth (Devrim Lingnau).
Juntos emprenden un peligroso camino por el que, entre luchas en el poder e intrigas, la emperatriz se enfrenta a quienes no creen en ella.
Netflix: tráiler de la serie La emperatriz
Reparto de La emperatriz, la serie de Netflix de época
- Devrim Lingnau (emperatriz Isabel "Sisí")
- Philip Froissant (emperador Francisco José)
- Melika Foroutan
- Johannes Nussbaum
- Elisa Schlott
- Jördis Triebel
- Almila Bagriacik
- Wiebke Puls
Dónde ver la serie La emperatriz, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La emperatriz se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie The empress se puede ver en Netflix.
- España: la serie La emperatriz se puede ver en Netflix.