A pesar de ti se suma al catálogo de series y películas de Netflix con una historia que combina drama, romance y emoción. Dirigida por Josh Boone y con una duración de 1 hora y 55 minutos, la película propone un recorrido por el amor, el perdón y las segundas oportunidades a través de personajes marcados por la pérdida.
Netflix estrenó un drama romántico que emociona con una historia de amor, pérdidas y perdón
Este drama romántico de Netflix, que dura menos de dos horas, explora el perdón y las segundas oportunidades
Entre las nuevas series y películas de Netflix, esta producción apuesta por un relato íntimo que explora el vínculo entre madre e hija, el peso de los errores del pasado y la capacidad de sanar. Con actuaciones destacadas y una mezcla de momentos conmovedores con toques de comedia romántica, busca conectar con quienes disfrutan de las historias emotivas.
La crítica destacó el corazón de la película por encima de sus imperfecciones. Desde Rolling Stone Colombia señalaron que aborda el perdón y el amor que sobrevive a la pérdida, mientras que Clarín valoró sus actuaciones y el equilibrio entre la emoción y la ternura.
Netflix: de qué trata la película A pesar de ti
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película A pesar de ti versa: "La vida de Morgan se desmorona cuando su esposo y su hermana mueren en un accidente automovilístico. Pero al enterarse de que tenían un amorío, debe encontrar la manera de sanar".
Morgan es una madre joven que intenta evitar que su hija Clara, de 16 años, cometa los mismos errores que ella, que se quedó embarazada y se casó demasiado joven, teniendo que aparcar sus propios sueños. La única persona que trae paz a la tensa relación madre-hija es Chris, su marido y padre de Clara.
Pero esa paz se rompe cuando un trágico y extraño accidente trae desgarradoras consecuencias para ellas. Mientras lucha por reconstruir sus vidas, Morgan encuentra consuelo en la última persona que esperaba, mientras Clara se vuelve hacia el único chico que le han prohibido ver.
Reparto de A pesar de ti, la película de Netflix
- Allison Williams
- Mckenna Grace
- Dave Franco
- Mason Thames
- Scott Eastwood
- Willa Fitzgerald
- Clancy Brown
- Sam Morelos
Netflix: tráiler de la película A pesar de ti
Dónde ver la película A pesar de ti, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película A pesar de ti se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película A pesar de ti no está disponible en Netflix.
- España: la película A pesar de ti no está disponible en Netflix.