Netflix estrenó un drama romántico que emociona con una historia de amor, pérdidas y perdón

Netflix: de qué trata la película A pesar de ti

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película A pesar de ti versa: "La vida de Morgan se desmorona cuando su esposo y su hermana mueren en un accidente automovilístico. Pero al enterarse de que tenían un amorío, debe encontrar la manera de sanar".

Morgan es una madre joven que intenta evitar que su hija Clara, de 16 años, cometa los mismos errores que ella, que se quedó embarazada y se casó demasiado joven, teniendo que aparcar sus propios sueños. La única persona que trae paz a la tensa relación madre-hija es Chris, su marido y padre de Clara.

Pero esa paz se rompe cuando un trágico y extraño accidente trae desgarradoras consecuencias para ellas. Mientras lucha por reconstruir sus vidas, Morgan encuentra consuelo en la última persona que esperaba, mientras Clara se vuelve hacia el único chico que le han prohibido ver.

Reparto de A pesar de ti, la película de Netflix

Allison Williams

Mckenna Grace

Dave Franco

Mason Thames

Scott Eastwood

Willa Fitzgerald

Clancy Brown

Sam Morelos

Netflix: tráiler de la película A pesar de ti

Dónde ver la película A pesar de ti, según la zona geográfica