Cientos de mendocinos quedaron atrapados en el regreso desde Chile tras la apertura del paso

Inteso movimiento en el Paso a Chile. Se registran largas filas para el retorno a Mendoza. Foto: Cecilia Corradetti.

A ese escenario se agregó un condimento especial. Muchos mendocinos emprendieron el regreso con la intención de llegar a sus casas antes del inicio del partido de fútbol de la Selección argentina de esta noche, lo que incrementó aún más el flujo vehicular en dirección a la provincia.

En distintos sectores del corredor internacional se registraron largas columnas de autos particulares, camionetas y colectivos, con tiempos de espera que se extendieron durante varias horas, especialmente en los complejos fronterizos y en los tramos donde el tránsito avanza de manera más lenta por las condiciones de la calzada.

Las autoridades recordaron que, pese a la reapertura, las condiciones en alta montaña continúan siendo invernales, con presencia de nieve, bajas temperaturas y sectores donde es necesario circular con extrema precaución. Poco antes de las 15 se registró un choque entre dos camiones y el tránsito se vio reducido.

Desde los organismos que operan el Sistema Integrado Cristo Redentor recomendaron a los viajeros mantener la paciencia, respetar las indicaciones del personal de Gendarmería y Vialidad y prever demoras, ya que la normalización del tránsito demandará varias horas debido al importante volumen de vehículos acumulados tras el cierre preventivo del viernes.