Cientos de mendocinos quedaron atrapados en el regreso desde Chile tras la apertura del paso

El regreso desde Chile hacia Mendoza se convirtió este sábado en una verdadera odisea para cientos de mendocinos que quedaron varados durante horas sobre la Ruta Nacional 7, luego de la reapertura del Paso Internacional Cristo Redentor.
Las extensas filas de vehículos comenzaron a formarse poco después de las 11, cuando las autoridades habilitaron nuevamente el paso a Chile, que había permanecido cerrado durante toda la jornada del viernes debido a las intensas nevadas y las complicadas condiciones meteorológicas en la alta montaña.
La demora era esperable: al tránsito habitual de un fin de semana se sumó la gran cantidad de personas que no pudieron cruzar el viernes y que aguardaban la reapertura del paso para regresar a Mendoza.
A ese escenario se agregó un condimento especial. Muchos mendocinos emprendieron el regreso con la intención de llegar a sus casas antes del inicio del partido de fútbol de la Selección argentina de esta noche, lo que incrementó aún más el flujo vehicular en dirección a la provincia.
En distintos sectores del corredor internacional se registraron largas columnas de autos particulares, camionetas y colectivos, con tiempos de espera que se extendieron durante varias horas, especialmente en los complejos fronterizos y en los tramos donde el tránsito avanza de manera más lenta por las condiciones de la calzada.
Las autoridades recordaron que, pese a la reapertura, las condiciones en alta montaña continúan siendo invernales, con presencia de nieve, bajas temperaturas y sectores donde es necesario circular con extrema precaución. Poco antes de las 15 se registró un choque entre dos camiones y el tránsito se vio reducido.
Desde los organismos que operan el Sistema Integrado Cristo Redentor recomendaron a los viajeros mantener la paciencia, respetar las indicaciones del personal de Gendarmería y Vialidad y prever demoras, ya que la normalización del tránsito demandará varias horas debido al importante volumen de vehículos acumulados tras el cierre preventivo del viernes.