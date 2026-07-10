Carabineros de Chile echaron a un efectivo por robar chizitos del auto del niño mendocino asesinado

El hecho que provocó la expulsión

De acuerdo con la información difundida por el diario chileno La Tercera, el efectivo encontró el paquete de snacks dentro del vehículo y decidió consumir su contenido. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar donde el auto estaba resguardado.

Al revisar las imágenes, Carabineros inició un procedimiento interno que concluyó con la expulsión del funcionario por considerar que su conducta vulneró los principios éticos y de probidad que exige la institución.

El niño mendocino de 12 años fue asesinado en la comuna de San Bernardo, al sur de Santiago de Chile.

El caso que conmocionó a Mendoza

El crimen del niño tuvo una enorme repercusión en Mendoza. El menor de edad murió el 23 de junio cuando seis delincuentes interceptaron el vehículo en el que viajaba con su familia durante una encerrona en San Bernardo, al sur de Santiago de Chile.

En un primer momento, se logró detener a cuatro personas que fueron imputadas por robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación. Dos de ellos, de 18 y 21 años, quedaron en prisión preventiva, mientras que dos adolescentes de 17 años fueron enviados a un centro de internación provisoria.

Al día siguiente se entregó un joven de 18 años previa a la detención de un cómplice de 23 años. Ambos enfrentan los mismos cargos que el resto de la banda.

La noticia generó conmoción a ambos lados de la cordillera. Ahora, la decisión del policía chileno de apropiarse de un alimento que pertenecía al chico volvió a despertar el repudio por tratarse de un objeto que permanecía dentro del vehículo donde ocurrió la tragedia.

Qué dijo Carabineros

Tras conocerse el episodio, Carabineros confirmó la desvinculación del funcionario y sostuvo que no tolera conductas incompatibles con los estándares éticos y de probidad que deben regir el desempeño de sus integrantes.

La identidad del policía no fue difundida oficialmente.