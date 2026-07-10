De jugar al fútbol con la cabeza de un preso a robar un cochecito de bebé y una bolsa de nueces

El depósito judicial de Maipú donde ocurrió el robo.

Personal policial realizó un patrullaje y logró detener a los sospechosos a pocos metros del lugar del robo. Se trataba de Mauricio Sebastián Franco y Ariel Carranzani Zapata (35), ambos con varios antecedentes.

En los últimos días, los sospechosos admitieron el hecho y fueron condenados en un juicio abreviado. Recibieron penas superiores a los 3 años de cárcel por el delito de robo agravado por escalamiento y por ser cometido en lugar poblado y en banda.

Un robo menor pero un preso peligroso

El 4 de diciembre de 2004, el pabellón 7 de la cárcel de Boulogne Sur Mer fue el escenario de uno de los asesinatos más sangrientos y recordados en el ámbito penitenciario de Mendoza. El preso Sergio Salinas fue apuñalado y descuartizado. El crimen tuvo detalles dantescos: el cadáver del recluso fue desmembrado de forma casi profesional -uno de los asesinos trabajaba en un frigorífico- y su cabeza fue utilizada como una pelota de fútbol durante algunos minutos.

El sangriento crimen ocurrió en el penal de Boulogne Sur Mer a mediados de 2004.

Nueve presos fueron condenados por el hecho. Algunos como los autores del homicidio, otros como partícipes. En este segundo grupo se encontraba Mauricio Franco, quien se encontraba alojado en la cárcel tras varias condenas por robos y hurtos que arrastraba desde el año 2000.

Mauricio Franco recibió una pena de 20 años de prisión por el asesinato intramuros. A mediados de 2020 se fugó de una salida transitoria, pero fue recapturado al día siguiente. El 15 de mayo de 2025 cumplió la pena y recuperó la libertad. Pero meses después cayó por el robo al depósito judicial de Maipú, así que ahora deberá estar al menos 3 años y 6 meses en la cárcel.