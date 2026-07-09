La droga atravesó a Alejandro Ceferino Herrera (46). No sólo fue condenado dos veces por narcotráfico, sino que también le atravesó literalmente su paladar: tiene un orificio por el consumo de cocaína. Por ese problema de salud estaba con prisión domiciliaria en Guaymallén, beneficio que perdió al apuñalar a un vecino tras una discusión por música fuerte.
Le dicen Simpson, tiene el paladar perforado por la droga y apuñaló a un joven tras una pelea
Alejandro Herrera, con antecedentes por narcotráfico, volvió a ser condenado luego de que un joven fue apuñalado en el barrio Lihué por poner fuerte la música
En la zona del barrio Lihué, a Alejandro Herrera le decían el Simpson, por su apariencia similar a la de los personajes amarillos de la icónica serie de Matt Groening. Para mediados de octubre de 2024, el hombre se encontraba purgando una condena a 4 años de prisión por narcotráfico. Se probó que era parte de una banda familiar que recibía drogas desde Salta, las fraccionaban y las venían al narcomenudeo.
Estaba cumpliendo la pena en prisión domiciliaria ya que esperaba para ser operado en el Hospital Central. El Simpson Herrera tiene un orificio en su paladar, producto del consumo constante de cocaína, que le impide comer y beber agua con normalidad. Sin embargo, un violento episodio que protagonizó lo hizo volver a la cárcel.
La condena por el vecino apuñalado
Cerca de las 2 del 21 de octubre de 2024, un joven de 34 años se encontraba con su novia estacionados en un auto frente a la manzana 29 del barrio Lihué. Estaban tomando cerveza y escuchando música a alto volumen. Los ruidos molestos hicieron que algunos vecinos se acercar para reclamarle que bajara el sonido.
El reclamo se convirtió en una pelea, donde uno los protagonistas fue el hijo de Alejandro Herrera. Su padre salió a la calle con un cuchillo de 30 centímetros y le propinó 4 puñaladas por la espalda a su vecino. La víctima fue trasladada al Hospital Central y quedó internado, aunque logró sobrevivir al ataque. En su declaración no tuvo dudas: "Fue el Simpson".
El Simpson Herrera fue imputado por lesiones graves dolosas. También se revocó su beneficio de arresto domiciliario y pasó directamente a la penitenciaría.
Este miércoles pasó por un juicio abreviado donde admitió haber sido la persona que apuñaló a su vecino. Tras un acuerdo entre la fiscal Claudia Ríos y el abogado defensor Martín De Olano, la jueza Mirna Montaldi lo condenó a 2 años de prisión. La pena se unificó con la causa anterior por narcotráfico en un total de 5 años.