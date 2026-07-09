Le dicen Simpson, tiene el paladar perforado por la droga y apuñaló a un joven tras una pelea

El Simpson Herrera fue condenado por haber apuñalado a un joven.

La condena por el vecino apuñalado

Cerca de las 2 del 21 de octubre de 2024, un joven de 34 años se encontraba con su novia estacionados en un auto frente a la manzana 29 del barrio Lihué. Estaban tomando cerveza y escuchando música a alto volumen. Los ruidos molestos hicieron que algunos vecinos se acercar para reclamarle que bajara el sonido.

El reclamo se convirtió en una pelea, donde uno los protagonistas fue el hijo de Alejandro Herrera. Su padre salió a la calle con un cuchillo de 30 centímetros y le propinó 4 puñaladas por la espalda a su vecino. La víctima fue trasladada al Hospital Central y quedó internado, aunque logró sobrevivir al ataque. En su declaración no tuvo dudas: "Fue el Simpson".

El Simpson Herrera fue imputado por lesiones graves dolosas. También se revocó su beneficio de arresto domiciliario y pasó directamente a la penitenciaría.

Este miércoles pasó por un juicio abreviado donde admitió haber sido la persona que apuñaló a su vecino. Tras un acuerdo entre la fiscal Claudia Ríos y el abogado defensor Martín De Olano, la jueza Mirna Montaldi lo condenó a 2 años de prisión. La pena se unificó con la causa anterior por narcotráfico en un total de 5 años.