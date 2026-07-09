Un caso de violencia extrema y una fuga desesperada da la vuelta al mundo en las últimas horas. Lo que empezó como una convivencia entre dos mujeres conocidas terminó de la peor manera, con una de ellas encerrada, golpeada y con heridas brutales en su rostro.
"Por favor, ayudame": detienen a una mujer por coserle la boca a su propia compañera
La mujer, que logró escapar de la casa del horror, entregó a un local un papel con un mensaje que encendió todas las alarmas
El impactante hecho ocurrido en Japón se descubrió gracias a un descuido de la agresora. Sin poder hablar por el dolor y las lesiones, la víctima logró escapar de la casa y correr hacia un local comercial para pedir auxilio de la única forma que pudo: escribiendo un papelito.
Un escape desesperado
Al arribar el personal de la policía al domicilio tras las primeras alertas que llegaron desde la ciudad de Ibaraki, se encontraron con una escena de absoluto horror que superó cualquier sospecha previa.
Según las primeras informaciones del caso, la mujer atacada tiene 42 años. Al entrar al comercio, les entregó a los empleados un trozo de papel con un mensaje manuscrito que encendió todas las alarmas: "Por favor, ayudame".
La reconstrucción detalla que la sospechosa, una mujer de 49 años, la atacó ferozmente a finales de junio. Tras una discusión, la agresora no solo la golpeó, sino que le cosió los labios para que no pudiera gritar ni pedir auxilio, manteniéndola cautiva dentro de la casa que compartían desde abril de 2025.
Tras la denuncia en el local comercial, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo inmediato que terminó con la detención de la presunta autora, Masae Sakurai, en la localidad de Koga.
"Le tenía miedo, por eso no pude hacer nada"
Los efectivos constataron las graves heridas de la mujer denunciante, quien admitió ante los investigadores que el pánico y las constantes amenazas le impidieron intentar una huida previa.
Ahora, el objetivo de las autoridades será el de confirmar al 100% la mecánica de este inesperado ataque y determinar fehacientemente los móviles detrás de semejante nivel de violencia que hoy mantiene en vilo a la comunidad local.