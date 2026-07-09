"Por favor, ayudame": detienen a una mujer por coserle la boca a su propia compañera

Según las primeras informaciones del caso, la mujer atacada tiene 42 años. Al entrar al comercio, les entregó a los empleados un trozo de papel con un mensaje manuscrito que encendió todas las alarmas: "Por favor, ayudame".

La reconstrucción detalla que la sospechosa, una mujer de 49 años, la atacó ferozmente a finales de junio. Tras una discusión, la agresora no solo la golpeó, sino que le cosió los labios para que no pudiera gritar ni pedir auxilio, manteniéndola cautiva dentro de la casa que compartían desde abril de 2025.

La mujer pudo ser localizada y terminó detenida.

Tras la denuncia en el local comercial, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo inmediato que terminó con la detención de la presunta autora, Masae Sakurai, en la localidad de Koga.

"Le tenía miedo, por eso no pude hacer nada"

Los efectivos constataron las graves heridas de la mujer denunciante, quien admitió ante los investigadores que el pánico y las constantes amenazas le impidieron intentar una huida previa.

Ahora, el objetivo de las autoridades será el de confirmar al 100% la mecánica de este inesperado ataque y determinar fehacientemente los móviles detrás de semejante nivel de violencia que hoy mantiene en vilo a la comunidad local.