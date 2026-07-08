Pronóstico del tiempo: rige alerta amarilla y naranja por Zonda y nevadas en la cordillera

El viernes aumenta la intensidad del Zonda

La imagen de la izquierda muestra la alerta amarilla de Zonda para el jueves y la de la derecha, el aviso naranja para el viernes. Captura de pantalla SMN

El viernes continuará el tiempo parcialmente nublado, aunque con un descenso de la temperatura. Se prevén vientos leves del noreste en el llano y persistirán las nevadas en la cordillera.

Lo más importante de la jornada será el cambio en el nivel de alerta: el Servicio Meteorológico Nacional elevó a naranja el aviso por viento Zonda en la zona cordillerana, lo que indica la posibilidad de un fenómeno de mayor intensidad.

Atención al Paso Cristo Redentor

El viento Zonda y las posibles nevadas en cordillera obliga a seguir de cerca la evolución de las condiciones en alta montaña, ya que podrían afectar la transitabilidad internacional.

Por ese motivo, quienes tengan previsto viajar hacia Chile en los próximos días deberán consultar el estado del Paso Internacional Cristo Redentor antes de iniciar el viaje, ya que su funcionamiento dependerá de la evolución del temporal y de las tareas de mantenimiento sobre la ruta.