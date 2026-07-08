El pronóstico del tiempo indicó para este jueves y viernes viento Zonda en cordillera. Esto provocó alertas meteorológicas amarilla y naranja para los días mencionados.
Pronóstico del tiempo: rige alerta amarilla y naranja por Zonda y nevadas en la cordillera
El viento afectará la alta montaña y se esperan nevadas en los próximos días. Recomiendan seguir la información oficial sobre el Paso Cristo Redentor
En el Gran Mendoza, el jueves se presentará con cielo parcialmente nublado, poco cambio de la temperatura y vientos moderados del sector sur. La máxima será de 18°C y la mínima de 5°C, mientras que en la cordillera continuarán las nevadas.
Para el viernes se espera una jornada también parcialmente nublada, pero con descenso de la temperatura y vientos leves del noreste. La máxima alcanzará los 15°C y la mínima será de 4°C.
El viernes aumenta la intensidad del Zonda
El viernes continuará el tiempo parcialmente nublado, aunque con un descenso de la temperatura. Se prevén vientos leves del noreste en el llano y persistirán las nevadas en la cordillera.
Lo más importante de la jornada será el cambio en el nivel de alerta: el Servicio Meteorológico Nacional elevó a naranja el aviso por viento Zonda en la zona cordillerana, lo que indica la posibilidad de un fenómeno de mayor intensidad.
Atención al Paso Cristo Redentor
El viento Zonda y las posibles nevadas en cordillera obliga a seguir de cerca la evolución de las condiciones en alta montaña, ya que podrían afectar la transitabilidad internacional.
Por ese motivo, quienes tengan previsto viajar hacia Chile en los próximos días deberán consultar el estado del Paso Internacional Cristo Redentor antes de iniciar el viaje, ya que su funcionamiento dependerá de la evolución del temporal y de las tareas de mantenimiento sobre la ruta.